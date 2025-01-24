Nintendo, Switch Online kütüphanesine Fatal Fury 2, Sutte Hakkun ve Super Ninja Boy gibi üç yeni SNES oyunu ekledi.

Nintendo, Switch Online'a üç yeni SNES oyunu eklediğini duyurdu. Nintendo’nun açıkladığı yeni oyunlar arasında, SNK’nın popüler dövüş oyunu Fatal Fury 2, bulmaca türündeki Sutte Hakkun ve aksiyon dolu Super Ninja Boy yer alıyor.

Fatal Fury 2, SNK’nın arcade dövüş oyununun SNES platformuna uyarlanmış bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Oyunda, Terry ve Andy Bogard gibi karakterlerle dövüşmek veya Big Bear gibi bir güreşçiyle rakiplere meydan okumak mümkün.

Yeni oyunlarla Nintendo Switch Online kütüphanesi genişliyor

Sutte Hakkun ise renkli bir bulmaca deneyimi sunuyor. Oyuncular, sıvıları emerek blokları hareket ettiren kuş benzeri bir karakteri kontrol ediyor. Super Ninja Boy ise aksiyon ve RPG öğelerini bir araya getiren nostaljik bir oyun deneyimi sunuyor.

Nintendo Switch Online üyeleri, bu yeni eklemelerle birlikte NES, SNES ve Game Boy oyunlarına erişim sağlayabiliyor olacak. Ek olarak Nintendo Switch Online + Expansion Pack aboneliği tercih edenler, Nintendo 64, Game Boy Advance ve SEGA Mega Drive gibi platformlardan da oyunlara erişim elde edebilecek. Aynı zamanda bu paket Mario Kart 8 Deluxe gibi oyunlar için ek içerikler de içeriyor.