Nintendo, Switch 2 için ilk oyununu duyurdu. Ünlü oyun serisi Mario Kart'ın yeni versiyonu, Switch 2'nin baş yapıtı olacak.

Nintendo'nun uzun süredir merakla beklenen yeni konsolu Switch 2, nihayet resmi tanıtım videosu ile tanıtıldı. Switch 2'nin ilk oyunu olarak, ünlü Mario Kart serisinin yeni bir versiyonu duyuruldu.

Nintendo, uzun süredir beklenen yeni konsolu Switch 2'yi tanıtan resmi bir video yayımladı. Tantımının ardından haberlerin ise ardı arkası kesilmedi. Şirket Mario Kart'ın yeni bir sürümünü Switch 2'nin ilk oyunu olarak gösterdi. Tanıtımda, Mario Kart serisinin geçmişine sadık kalarak basit bir oyun deneyimi sunulduğu vurgulandı.

İşte karşınızda Mario Kart

30 yılı aşkın bir süredir oyunseverlerle buluşan Mario Kart, bu kez Switch 2 için yeni bir yorumu ile karşımıza çıkacak. Yeni Mario Kart oyunu, önceki Mario Kart Live ile kıyaslandığında beş yıl sonra çıkacak ve serinin 16. ana oyunu olacak. İlk Mario Kart oyunu 1992'de Super Nintendo platformu için piyasaya sürülmüştü. Yeni oyun ise Nintendo'nun bir diğer başarıya imza atacağına işaret ediyor. Switch 2, geriye dönük uyumluluk sunacak, yani önceki Switch oyunları da bu yeni konsolda oynanabilecek.

2 Nisan'da yapılacak Nintendo Direct yayınıyla, Switch 2 ve Mario Kart oyunu hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak.