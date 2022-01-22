Son zamanların gündemden düşmeyen konulardan birisi olan NFT video oyunlarda da olacak. Bu sayede oyuncular hem oyun oynarken NFT üretip, satarak kazanç elde edebilecek.

Kripto paralardan sonra herkesin gözdesi olan NFT, adeta kendine yeni yerler aramaya devam ediyor. Yazımıza başlamadan önce geçtiğimiz günlerde sizlere oynadıkça kripto para ve NFT kazanabileceğiniz 5 oyunu derlemiştik. NFT'lerin konu olduğu yeni bir gündem ise video oyunları. Yakın bir zamanda video oyunlarından NFT'ler üreterek oyuncular kazanç sağlayabilecek. Axie Infinity gibi çevrimiçi oyunlar, büyük oyun stüdyoları tarafından piyasaya sürülen AAA oyunlarından çok farklıdır. Fakat NFT'lerin ve kripto para birimlerinin oyunlara entegre edilmesi kısa soluklu bir gündem olmayacak gibi duruyor. Square Enix ve Sega gibi sektördeki köklü şirketler, gelecek oyunlarda NFT'leri kullanmakla yakından ilgilendiklerini belirttiler.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Güney Koreli oyun geliştiricisi WeMade, sadece oynayarak NFT ve kripto para kazanabileceğiniz aşırı gerçekçi grafikli oyun Legend of Ymir'i duyurmuştu. Ubisoft ise, NFT'yi en önemli oyunlarından biri olan Ghost Recon Breakpoint'e entegre etmişti ve ilk video oyunlarından esinlenen NFT'ler oldu beklenildiği kadar satamadı. Ancak ilerleyen zamanlarda bu durum elbette değişecek. Blockchain teknolojisi artık video oyun endüstrisinin ufkunda sürüklenen bir yazılım değil. Axie Infinity gibi blok zinciri ile entegre oyunlar yeni bir oyun çağının şafağı mı yoksa pazarda başladığı gibi hızla kaybolacak bir an mı?

Kazanmak için oynamak mı yoksa eğlenmek için oynamak mı?

Blockchain teknolojisini kullanarak dijital mülkün sahipliğini belirlemek için yeni bir yöntem olan NFT'ler geçtiğimiz yıl kültürel ana akıma girdi. Bitcoin ve etherium gibi kripto para birimleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine fırladıkça, NFT dijital sanatı hakkında hayranlar fazlasıyla spekülasyonlar oluşturmaya başladı. İnsanlar dijital fotoğraflara sahip olmak için göz kamaştırıcı para veriyorlar. Renkli bir maymun avatarı için 250.000 dolar ve Snoop Dogg ve Ellen DeGeneres gibi ünlülerin isimlerini NFT koleksiyonlarının arkasına koymasıyla NFT spekülasyon piyasası şu anda gerçekten hareketli bir seviyede.

NFT'leri çekici ya da saçma bulsanız da ya da hiç anlamasanız da, video oyunu endüstrisi onları ve kripto para birimlerini çok büyük bir proje olarak görmeye devam ederek tabiri caizse daha fazla kucaklıyor. Oyun şirketlerinin çözmeye çalıştığı soru, teknolojiyi en iyi şekilde nasıl kullanacaklarıdır. Oyuncuların şu anda olduğu gibi Epic Games gibi dijital oyun platformlarından NFT kiralamak yerine olarak kostüm veya silah gibi dijital ürünlere sahip başka bir platform oluşturulabilir. Ardından, kripto para birimleri gibi oyun dışında değeri olan blok zinciri varlıklarının oyun yoluyla kazanıldığı, kazan-kazan veya P2E modeli de bulunuyor.

Axie Infinity, Guild of Guardians ve Galaxy Fight Club gibi oyunlarla birlikte P2E trendi oluştu. Oyuncularınn birçoğu ayda binlerce dolar kazandığını belirtti. Ayrıca oyunun 1 milyondan fazla günlük oyuncusu, Axie Infinity'nin sahibi ve işletmecisi olan Sky Mavis, bir haftada yaklaşık 29 milyon dolar gelir sağladı.

Oyun şirketleri ikiye bölündü

NFT'lerin video oyunlarına girebilmesi aslında tam anlamıyla olmaları gerektiği anlamına gelmez. Bu, yalnızca ilgili uzmanların değil, aynı zamanda bazı oyuncuların da görüşüdür. Sektördeki pek çok kişi NFT entegrasyonuna açık olsa da, evrensel değildir. Microsoft'un oyun başkanı Phil Spencer, NFT'lere karşı temkinli olduğunu söylüyor. Dünyanın en büyük dijital video oyun mağazalarından biri olan Steam, blockchain ile ilgili video oyunlarını tamamen yasakladı. Ubisoft'un Ghost Recon'da NFT'leri tanıttığı için aldığı olumsuz tepkiyi hesaba kattığınızda, blockchain teknolojisine yönelik endişesi mükemmel bir anlam ifade ediyor.

Yakın tarihli bir ankete göre de, oyun geliştiricilerin yarısından fazlası NFT ve blok zinciri teknolojisiyle ilgileniyor. Bununla birlikte, diğer büyük oyun geliştirici şirketleri NFT'leri denedikçe Ubisoft'un tepkisi devam ederse, bu oyun dönemi kısa ömürlü olabilir ve Axie Infinity gibi P2E oyunları video oyun tarihinin dipnotları haline gelmesi kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla NFT'lerin oyun dünyasında kalıcı bir trend haline gelip gelmeyeceği oyunculara bağlı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.