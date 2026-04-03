Nisan 2026 BMW Fiyat Listesi Açıklandı

BMW’nin Nisan 2026 fiyat listesi yayımlandı. Marka bu ay herhangi bir zam ya da indirim yapmazken, mart ayında açıklanan fiyatların tamamını korudu.

BMW, Nisan 2026 ayı boyunca geçerli olacak güncel satış fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listeye göre markanın Türkiye’de satışta tuttuğu model ailesinde genel bir fiyat değişimi yapılmadı. Mart ayındaki seviyeler, Nisan ayında da korunmuş görünüyor.

Bu içerikte BMW’nin Mart 2026 - Nisan 2026 dönemindeki başlangıç fiyatlarını ve model bazlı güncel versiyon listesini bir araya getirdik. Aşağıda önce özet tabloyu, ardından her model için ayrı fiyat tablolarını inceleyebilirsiniz.

BMW fiyat listesi - Nisan 2026

Model Mart Başlangıç Fiyatı Nisan Başlangıç Fiyatı 1 Serisi 3.698.700 TL 3.698.700 TL 2 Serisi 4.152.600 TL 4.152.600 TL 3 Serisi 5.347.300 TL 5.347.300 TL 4 Serisi 6.311.700 TL 6.311.700 TL 5 Serisi 8.293.300 TL 8.293.300 TL 7 Serisi 20.316.300 TL 20.316.300 TL 8 Serisi 20.377.400 TL 20.377.400 TL X1 4.656.600 TL 4.656.600 TL X2 5.427.800 TL 5.427.800 TL Yeni X3 6.712.600 TL 6.712.600 TL Z4 8.200.000 TL 8.200.000 TL i4 5.798.800 TL 5.798.800 TL i5 6.903.500 TL 6.903.500 TL i7 13.823.400 TL 13.823.400 TL iX1 3.978.200 TL 3.978.200 TL iX2 4.037.500 TL 4.037.500 TL Yeni iX3 6.469.600 TL 6.469.600 TL Yeni iX 10.006.800 TL 10.006.800 TL BMW M Modelleri 8.104.500 TL 8.104.500 TL

1 Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line, Otomatik 3.698.700 TL 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport, Otomatik 4.206.200 TL

BMW 1 Serisi, markanın kompakt hatchback sınıfındaki giriş modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Günlük kullanıma uygun ölçüleri, premium kabin yapısı ve sportif karakteriyle şehir içi kullanım ile marka deneyimini bir arada sunan seçenekler arasında yer alıyor.

1 Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

2 Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line, Otomatik 4.152.600 TL 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport, Otomatik 4.427.700 TL 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin Luxury Line, Otomatik 4.965.100 TL 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin M Sport, Otomatik 5.307.900 TL

BMW 2 Serisi, Gran Coupé ve Active Tourer gövde tipleriyle farklı beklentilere hitap eden bir model ailesi sunuyor. Sportif çizgiler ile pratik kullanım özelliklerini bir araya getiren bu seri, daha dinamik bir BMW isteyenlerle günlük konfor arayan kullanıcılar arasında dengeli bir yerde konumlanıyor.

2 Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

3 Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.597 cc, Benzin Sport Line, Otomatik 5.347.300 TL 1.597 cc, Benzin M Sport, Otomatik 5.791.000 TL

BMW 3 Serisi, markanın en bilinen sedan ailesi olarak sürüş dengesi ve günlük kullanımı bir arada sunuyor. Premium orta sınıfta yer alan model, sade ama güçlü duruşu ve işlevsel yapısıyla hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyasına hitap eden seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

3 Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

4 Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.597 cc, Benzin 420i Coupé M Sport, Otomatik 6.627.400 TL 1.597 cc, Benzin 420i Coupé Edition M Sport, Otomatik 7.458.400 TL 1.998 cc, Benzin 430i xDrive Cabrio M Sport, Otomatik 9.684.100 TL 1.597 cc, Benzin 420i Gran Coupé M Sport, Otomatik 6.311.700 TL 1.597 cc, Benzin 420i Gran Coupé Edition M Sport, Otomatik 7.138.300 TL

BMW 4 Serisi, Coupé, Cabrio ve Gran Coupé seçenekleriyle daha sportif bir karakter arayan kullanıcılara sesleniyor. Serinin tasarım dili, klasik sedan çizgisinden daha dinamik bir görünüm sunarken, gövde seçenekleri sayesinde kullanım tercihine göre daha geniş bir alternatif alanı oluşturuyor.

4 Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

5 Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin 520i Sedan M Sport, Otomatik 8.293.300 TL 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin 520i Sedan Edition M Sport, Otomatik 8.816.000 TL 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel 520d xDrive Sedan M Sport, Otomatik 10.886.800 TL 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel 520d xDrive Sedan Edition M Sport, Otomatik 11.979.900 TL

BMW 5 Serisi, markanın üst orta sınıftaki sedan ailesi olarak konfor, prestij ve uzun yol karakterini bir arada sunuyor. Geniş kabin yapısı ve daha olgun tasarım çizgisiyle 3 Serisi’nden daha üst bir konumda yer alan model, iş odaklı kullanım için de güçlü bir alternatif oluşturuyor.

5 Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

7 Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel 740d xDrive Sedan Pure Excellence, Otomatik 20.316.300 TL 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel 740d xDrive Sedan M Excellence, Otomatik 21.337.000 TL

BMW 7 Serisi, markanın içten yanmalı lüks sedan tarafındaki amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Büyük gövdesi, yüksek donanım seviyesi ve prestijli yapısıyla daha çok üst düzey konfor arayan kullanıcıları hedefleyen model, ürün gamının zirvesinde yer alıyor.

7 Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

8 Serisi fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.998 cc, Benzin 840i xDrive Coupe M Sport, Otomatik 20.377.400 TL 2.998 cc, Benzin 840i xDrive Cabrio M Sport, Otomatik 21.138.400 TL 2.998 cc, Benzin 840i xDrive Gran Coupe M Sport, Otomatik 20.943.400 TL

BMW 8 Serisi, markanın lüks ve sportif kimliğini bir araya getiren özel model ailelerinden biri konumunda. Coupé, Cabrio ve Gran Coupé seçenekleriyle daha niş bir kullanıcı kitlesine hitap eden seri, tasarım ve prestij tarafında BMW gamının en dikkat çekici modelleri arasında bulunuyor.

8 Serisi opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

X1 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin xDrive25e X-Line, Otomatik 5.409.400 TL 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin xDrive25e M Sport, Otomatik 5.589.900 TL 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin sDrive20i X-Line, Otomatik 4.656.600 TL 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin sDrive20i M Sport, Otomatik 4.912.900 TL

BMW X1, kompakt SUV sınıfında markanın en erişilebilir SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Yerden yüksek yapısı, kullanışlı iç mekânı ve şehir odaklı karakteriyle hem aileler hem de SUV formunu tercih eden bireysel kullanıcılar için dengeli bir seçenek sunuyor.

X1 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

X2 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin sDrive20i M Sport, Otomatik 5.427.800 TL Elektrik iX2 eDrive20 Sport Line, Otomatik 4.037.500 TL Elektrik iX2 eDrive20 M Sport, Otomatik 4.403.600 TL

BMW X2, markanın daha sportif çizgilere sahip kompakt SUV modeli olarak dikkat çekiyor. Hem içten yanmalı destekli versiyonu hem de elektrikli iX2 ile sunulan bu aile, tasarım tarafında daha dinamik bir görünüm arayan kullanıcıları hedefliyor.

X2 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni X3 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin X-Line, Otomatik 6.712.600 TL 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport, Otomatik 7.131.900 TL

Yeni BMW X3, orta boy SUV segmentinde daha geniş yaşam alanı ve daha yüksek kullanım esnekliği sunan modeller arasında yer alıyor. X1’in üzerinde konumlanan bu model, aile kullanımı ve uzun yol ihtiyacını daha güçlü biçimde karşılamaya odaklanan bir karakter taşıyor.

Yeni X3 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Z4 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.998 cc, Benzin sDrive30i M Sport, Otomatik 8.200.000 TL

BMW Z4, markanın üstü açık roadster modeli olarak daha özel bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. İki kişilik sportif yapısı ve dikkat çekici gövde formuyla günlük pratiklikten çok sürüş keyfi ve tasarım deneyimini öne çıkaran otomobiller arasında bulunuyor.

Z4 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

i4 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrik M Sport, Otomatik 5.798.800 TL Elektrik Edition M Sport, Otomatik 6.402.900 TL

BMW i4, elektrikli otomobil tarafında Gran Coupé gövde yapısını tercih eden kullanıcılar için hazırlanmış bir model olarak öne çıkıyor. Sessiz sürüş karakteri, premium kabin algısı ve sportif gövde formu sayesinde klasik sedan ile elektrikli mobilite arasında güçlü bir köprü kuruyor.

i4 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

i5 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrik eDrive40 M Sport, Otomatik 6.903.500 TL Elektrik eDrive40 Edition M Sport, Otomatik 7.321.800 TL Elektrik xDrive40 M Sport, Otomatik 7.741.600 TL Elektrik xDrive40 Edition M Sport, Otomatik 8.141.600 TL Elektrik xDrive40 Touring M Sport, Otomatik 7.904.100 TL Elektrik xDrive40 Touring Edition M Sport, Otomatik 8.304.500 TL Elektrik M60 xDrive M, Otomatik 9.718.000 TL Elektrik M60 xDrive Touring M, Otomatik 9.810.300 TL

BMW i5, 5 Serisi’nin elektrikli tarafını temsil eden model ailesi olarak sedan ve Touring seçenekleriyle sunuluyor. Hem geleneksel iş sedanı çizgisini hem de yeni nesil elektrikli sürüş anlayışını bir araya getiren seri, BMW’nin elektrikli dönüşümünde önemli bir konuma sahip.

i5 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

i7 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrik xDrive60 Pure Excellence, Otomatik 13.823.400 TL Elektrik xDrive60 M Excellence, Otomatik 14.327.800 TL Elektrik M70 M, Otomatik 15.543.800 TL

BMW i7, markanın tamamen elektrikli lüks sedan tarafındaki en üst modeli olarak öne çıkıyor. Yüksek fiyat seviyesi, büyük gövde yapısı ve üst segment konumlandırmasıyla bu model, elektrikli tarafta BMW’nin vitrindeki en iddialı otomobillerinden biri durumunda.

i7 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

iX1 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrik Sport Line, Otomatik 3.978.200 TL Elektrik X-Line, Otomatik 4.187.400 TL Elektrik M Sport, Otomatik 4.286.900 TL

BMW iX1, kompakt SUV sınıfında elektrikli mobilite arayan kullanıcılar için markanın önemli giriş noktalarından biri olarak konumlanıyor. Geleneksel X1’in pratik yapısını koruyan model, tamamen elektrikli altyapısıyla şehir odaklı kullanımda öne çıkıyor.

iX1 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni iX3 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrik 50 xDrive M Sport, Otomatik 6.469.600 TL

Yeni BMW iX3, markanın elektrikli SUV ürün gamındaki yeni halkalardan biri olarak listede yer alıyor. Orta sınıf SUV yapısını elektrikli sürüşle birleştiren model, iX1 ile iX arasındaki konumuyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Yeni iX3 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni iX fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrik xDrive60 M Sport, Otomatik 10.006.800 TL Elektrik M70 xDrive M, Otomatik 10.947.200 TL

Yeni BMW iX, markanın büyük boyutlu elektrikli SUV modeli olarak dikkat çekiyor. Geniş gövdesi, yüksek fiyat seviyesi ve üst segment konumlandırmasıyla bu model, BMW’nin elektrikli SUV tarafındaki amiral gemisi rolünü üstleniyor.

Yeni iX opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW M Modelleri fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.993 cc, Benzin BMW M2, M Otomatik 14.316.300 TL 2.993 cc, Benzin BMW M3 Sedan Competition M xDrive, M Otomatik 18.013.000 TL 2.993 cc, Benzin BMW M3 Touring M xDrive, M Otomatik 18.296.200 TL 2.993 cc, Benzin BMW M4 Competition Coupé M xDrive, M Otomatik 18.680.500 TL 2.993 cc, Benzin BMW M4 Competition Cabrio M xDrive, M Otomatik 19.051.100 TL 4.395 cc Plug-in Hybrid - Benzin BMW M5 Sedan, M Otomatik 23.673.000 TL 4.395 cc Plug-in Hybrid - Benzin BMW M5 Touring, M Otomatik 23.795.200 TL Elektrik BMW i5 M60 xDrive, M Otomatik 9.718.000 TL Elektrik BMW i5 M60 xDrive Touring, M Otomatik 9.810.300 TL Elektrik BMW i7 M70, M Otomatik 15.543.800 TL 1.998 cc, Benzin BMW X1 M35i xDrive, M Otomatik 8.104.500 TL 1.998 cc, Benzin BMW X2 M35i xDrive, M Otomatik 8.210.300 TL Elektrik Yeni BMW iX M70 xDrive, M Otomatik 10.947.200 TL

BMW M Modelleri, markanın performans odaklı yüzünü temsil eden özel ürün gamını oluşturuyor. Sedan, coupe, SUV ve elektrikli seçenekleri kapsayan bu aile; daha güçlü karakter, daha agresif tasarım ve daha üst konumlandırma arayan kullanıcıları hedefliyor.

BMW M Modelleri opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.