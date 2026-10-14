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Nissan Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Nissan, Ekim 2026 döneminde farklı SUV ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor.

Nissan Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Nissan, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın ilgi gören SUV modellerinin güncel fiyatları merak edilirken e-POWER ve hibrit motor seçenekleri de yeni otomobil arayışında olanların dikkatini çekiyor.

Yeni bir Nissan satın almayı düşünenler için aracın liste fiyatının yanı sıra modele özel indirimler, kredi seçenekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Nissan Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Nissan modellerinde kampanya var? İşte Nissan Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Nissan Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Nissan Qashqai

Nissan Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Nissan Qashqai

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Nissan Qashqai 2.855.800 TL 2.269.000 TL
Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.668.400 TL 3.568.400 TL
Nissan Juke 2.351.600 TL 2.036.700 TL
Nissan X-Trail 5.098.300 TL 4.350.000 TL
Nissan Townstar Van 1.438.000 TL -
Nissan Townstar Combi EV 2.437.900 TL -

Nissan Qashqai e-POWER Kampanyası: 400 Bin TL'ye Varan Nakit İndirimi

Nissan Qashqai e-POWER satın almayı düşünenler için ekim ayında iki farklı avantaj sunuluyor. Bireysel ve ticari müşterilere 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi uygulanıyor. Ayrıca ticari müşteriler 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

Nissan Qashqai Kampanyası: 2.269.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Nissan Qashqai Mild Hybrid, ekim ayında kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla öne çıkıyor. Modelin Designpack versiyonu 2.269.000 TL tavsiye edilen kampanyalı fiyatla sunuluyor. Bu versiyonun tavsiye edilen liste fiyatı ise 2.855.800 TL.

Qashqai'nin N-Design, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında ise ticari müşterilere özel 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneği bulunuyor.

Nissan Juke Kampanyası: 360 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Nissan Juke için ekim ayında ticari müşterilere özel 360.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. Kampanya Platinum ve Platinum Premium donanımlarını kapsamakta.

Platinum Premium versiyonunda bireysel ve ticari müşteriler için ayrıca 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Nissan X-Trail Kampanyası: 2 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz

2025 model yılı X-Trail için ticari müşterilere 2.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor.

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