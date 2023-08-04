HMD Global, yeni tuşlu telefonlar Nokia 130 ile Nokia 150'yi duyurdu. "İlkel" özelliklere sahip olan telefonların fiyatları bilinmiyor.

Bir dönemlerin efsane telefon üreticileri arasında yer alan Finlandiya merkezli teknoloji devi Nokia, dikkat çekici bir gelişme ile karşımıza çıktı. Nokia'nın lisans haklarını elinde tutan HMD Global, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni telefon duyurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere Nokia markalı yeni telefonlar, tuşlu ve "ilkel" özelliklere sahipler. HMD Global'in 90'lı yıllara yönelik çalışmaları bir türlü bitmek bilmiyor.

Bugün duyurulan telefonlar, "Nokia 130" ve "Nokia 150" olarak isimlendiriliyorlar. Her ikisi de tuşlu yapıda olan cihazlardan her ikisi de HMD Global için özel bir yere sahipler. Zira şirket, 2016 yılında piyasaya sürdüğü 150'yi 2020'de ufak tefek değişiklikler yaparak yeniden satışa çıkardı. Bugün bir kez daha Nokia 150 görüyoruz. Benzer durum, Nokia 130 için 2014 ve 2017 yıllarında yaşanmıştı.

Karşınızda Nokia 130

Nokia 130, 2.4 inç büyüklüğünde QVGA ekranla donatıldı. Tuşlu telefonda 4 MB RAM, 4 MB dahili depolama alanı bulunuyor. Şaka yapmıyoruz... Ancak kullanıcılar, bu telefona 32 GB'ye kadar microSD kart takabilecekler. 20 saate kadar kesintisiz konuşma, 30 gün bekleme süresi sunan telefonun bataryası, 1450 mAh olarak açıklandı. FM radyo ve MP3 çalar gibi özelliklerle donatılan telefonda kamera bulunmuyor. Askere gitmeyi düşünüyorsanız, Nokia 130'u tercih edebilirsiniz.

Nokia 150 ise böyle görünüyor

Nokia 150 ise Nokia 130'a göre daha gelişmiş. Yine 2.4 inç büyüklüğündeki ekranı bu telefonda da görüyoruz. Kardeşi gibi 1450 mAh kapsiteli küçük bir bataryaya sahip olan telefonun RAM ve depolama alanı bilgisi paylaşılmadı. Nokia 150'de 0.3 MP çözünürlük sunan VGA kameranın bulunduğunu da belirtelim. Elbette FM ve MP3 çalar gibi özellikler, bu telefonda da bulunuyor.

HMD Global, yeni nesil Nokia 130 ve Nokia 150 için herhangi bir fiyat açıklaması yapmadı. Ancak önceki nesil modellerin 50 dolar civarında satıldığını hatırlatalım. Bu arada; yeni modellerin ne zaman piyasaya sürüleceğinin de belli olmadığını belirtelim.