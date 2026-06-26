Norveç-Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası Norveç-Fransa maçı yayın bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Norveç-Fransa maçı hangi kanaldan yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Norveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. Biz de bu karşılaşmanın yayın bilgilerine haberimizde yer verdik.

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Norveç-Fransa maçı canlı izlemek için TV kanalı ve dijital platform bilgilerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Norveç-Fransa maçı hangi kanalda?

Norveç ile Fransa arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Tabii üzerinden Norveç-Fransa maçı nasıl izlenir?

Norveç-Fransa maçını Tabii üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin öncelikle platforma giriş yapması gerekiyor. Tabii'nin mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir hesap oluşturan kullanıcılar, maç saatinde "Canlı Yayınlar" bölümüne girerek TRT 1 canlı yayınına erişebiliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Norveç-Fransa karşılaşması, Tabii üzerinden de canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Böylece televizyona erişimi olmayan kullanıcılar, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya desteklenen akıllı televizyonlar üzerinden mücadeleyi canlı izleme fırsatı yakalayabilecek.