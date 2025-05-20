Google'ın popüler yapay zekâ destekli not aracı NotebookLM, bugünden itibaren Android ve iOS cihazlardan da kullanılabiliyor.

Google, uzun süredir beklenen NotebookLM mobil uygulamasını Android ve iOS için resmen yayınladı. İlk kullanıma açıldığından beri oldukça sevilen NotebookLM için kullanıcılar mobil uygulama konusunda Google'a ısrarlarını sürdürüyordu.

Artık bu yeni uygulama ile birlikte uygulamanın ana sayfasında notlarınızı "Son Kullanılanlar, Paylaşılanlar, Başlığa Göre ve İndirilenler" gibi filtrelerle sıralayabiliyorsunuz. En çarpıcı yeniliklerden biri ise tarayıcı sürümünde de yer alan “Sesli Özet” özelliği. Bilmeyenler için Sesli Özet sayesinde içerikler, podcast benzeri bir formatta çevrim dışı olarak da dinlenebiliyor.

Belgeler, internet siteleri ve dahası özetlenebiliyor

Yeni not oluşturmak için PDF, web sayfası, YouTube videosu veya düz metin ekleyebiliyorsunuz. Üstelik artık Android ve iOS’un sistem “Paylaş” menüsünden doğrudan NotebookLM’e kaynak göndermek de mümkün olacak. Yani herhangi bir belge ya da internet sitesinde takılıyorken doğrudan NotebookLM'e gönderebileceksiniz.

Uygulamanın stabilite ve kullanıcı deneyimi internet sitesine oldukça benziyor olsa da artık bağımsız bir mobil uygulama olmasıyla kesinlikle daha stabil ve hızlı çalışıyor. Tablet arayüzü desteğiyle de geniş ekranlardan da kullanılabiliyor. Ayrıca Google'ın Android 16 ile birlikte Material 3 tasarımına da uyarlayacağı söyleniyor.

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Peki siz NotebookLM'i deneme şansı yakaladınız mı? Araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.