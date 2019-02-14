Nubia, MWC 2019'da Esnek OLED Ekranlı Yeni Akıllı Saatini Tanıtacak

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Geçtiğimiz yıl tanıttığı nubia-α modeliyle büyük beğeni toplayan Nubia, önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği bir etkinlikte bu saatin devam modelini tanıtacak.

25 Şubat'taki MWC etkinliği için davetiyelerini göndermeye başlayan Çinli firma Nubia, ilgi çekici bir ürün tanıtacak gibi görünüyor. China Unicom ile ortaklık kurularak ekran tasarımı yapılan bu ürün, son derece esnek bir yapıya sahip olacak.
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Ayrıca 'Flex Your Life' sloganıyla ortaya çıkan bu model, giyilebilir akıllı telefon kategorisinde yer alacak. Şirketin daha önceki ürünü de beğeni toplamıştı. Berlin'deki IFA 2018'de şirket; nubia-α'yı, esnek OLED ekranı bulunan dünyanın en gelişmiş akıllı saat telefonu olarak sunmuştu.

Nubia'nın CEO'su Ni Fei; bu cihazın daha önceki modele benzer bir ürün olacağını ifade etti. Şirket CEO’su; ürünün günlük kullanım için çok daha uygun olduğunu ve büyük bir trend oluşturacağını söylüyor.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/274958/nubia-flexible-device-mwc-2019.html
Etiketler: akıllı saat, giyilebilir teknoloji, nubia
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