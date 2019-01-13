Nubia Red Magic Mars ve Nubia X, CES 2019’da Görüldü

Nubia'nın beklenen iki telefonu X ve Red Magic Mars, CES 2019'da incelendi.

ZTE’nin alt markası olan Nubia belirli bir süredir akıllı telefon üretiyordu ancak son yıllarda oyun telefonları ve diğer enteresan cihazlarıyla fazlasıyla konuşulur oldu. CES 2019 süresince 10 GB RAM’li oyun telefonu olan Red Magic Mars ve çift ekranlı Nubia X kullanıcıların deneyimine sunuldu.

Nubia X, 6,26 inçlik full HD ekranını ince bir çerçeveyle birlikte sunuyor. Tabii ki telefonu cazip kılan özellik, arkasında bulunan 720p çözünürlüğündeki ikincil AMOLED ekranı. Eğer bu da yeterli değilse telefonda iki adet parmak izi okuyucusu ve amiral gemilerini aratmayan özellikler de bulunuyor. Yapı olarak sağlam bir mimarisi olan cihazın beklentilerinizi karşılayacağını söyleyebiliriz. Cihazdaki tek sorun arka ekranın fazlasıyla parmak izi bırakması. Özelliklerinden sonra fiyatından da bahsetmemiz gerekirse cihaz, başlangıç fiyatı olarak 500 dolarlık bir etikete sahip.

Red Magic Mars, bir oyuncu bilgisayarından ya da telefonundan bekleyeceğiniz bir tasarıma sahip. Ayarlanabilir LED ışık şeritlerine sahip olan telefon aynı zamanda oyunlarda kullanabileceğiniz iki adet kapasitif tuşa sahip. Donanımsal özelliklerden sonra yazılımından biraz bahsetmemiz gerekirse cihazda bir oyun modu bulunuyor. Bu mod sayesinde yalnızca telefonun performansı artmıyor, aynı zamanda sıcaklık da çok yüksek değerlere ulaşmıyor. Tüm bu özellikler de Nubia X’te olduğu gibi 500 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla birlikte geliyor.