Bir şirket, NVIDIA'nın H100 GPU'sunu lüks bir çantaya çevirdi. Bu ürün, dudak uçuklatan bir fiyata satışa sunuldu.

Teknolojik ürünlerin farklı şekillerde kullanıldığını daha önce görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer NVIDIA’nın bir ekran kartı, dudak uçuklatan bir fiyata satılan lüks bir çantaya dönüştürüldü.

Bu hamle, GPU Purses ismi verilen bir şirket tarafından yapıldı. Çantada, NVIDIA’nın H100 GPU’larını kullandılar. Evet, bir yapay zekâ ekran kartından yapılan bir çanta.

65 bin dolara satılıyor

Yukarıdan görebildiğiniz üzere bu ürün herhangi bir lüks görünümlü çantaya benzetmeye çalışılmış. Aradaki fark, ekran kartı bileşenleri içermesi. Hepsi olmasa da H100 GPU’sunun bazı detayları bu çantaya entegre edilmiş. Ortaya da pek de güzel diyemeyeceğimiz bir görüntü çıkmış.

Şirket, ürün için yaptığı tanıtımda yapay zekâ odaklı ekran kartının yapabildiklerine dem vurmayı ihmal etmemiş. Öyle ki “GPT-4’ün eğitilmesinde kullanılan GPU’yu içeren çanta” ifadelerini kullanmışlar. GPT-4, dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT’ye güç veren modellerden biriydi.

Bu çantanın fiyatı da tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek. 65.536 dolara (2,3 milyon TL) satılıyor. Böyle bir ürüne bu parayı kim verir bilemiyoruz ancak bu paraya 2 tane tamamen fonksiyonel H100 GPU’su alınabiliyor ve üstüne fazladan para da kalıyor.