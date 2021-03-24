Akıllı telefonların hayatımıza hızla girmesiyle birlikle çoğumuz farkında olmadan zamanımızı sosyal medyada harcar olduk. Böylece günlük işlerimize olan odağımızı ve verimliliğimizi kaybettik. Aslında tam tersine verimliliğimizi arttırmak için telefonumuza indirebileceğimiz odaklanma uygulamaları bu sorunumuza etkili bir çözüm olabilir.

Bir işe odaklanmanın bir hayli zorlaştığı şu günlerde, odaklanmak ve verimli çalışmak için telefonlardan uzak kalmamız gerekiyor. Bu yazımızda sizi telefon ekranına bakmaktan uzaklaştıracak, odaklanma sorununuzu çözmeye yardımcı olacak ve çalışmaya teşvik ederek verimliliğinizi arttıracak 12 mobil uygulamaya yer verdik.

Listede yer alan mobil uygulamaların kullanım amaçları ve ödüllendirme sistemleri birbirlerinden oldukça farklı şekilde işliyor. Bu nedenle size en uygun uygulamayı açıklama bölümlerine göz atarak seçmenizi tasiye ederiz.

Verimliliği Arttıran 12 Mobil Odaklanma Uygulaması

Forest

Focus To-Do

Tide

Flip

Flipd

Freedom

Plantie

Just Pomodoro

Study Bunny

Crillo

Engross: Focus Timer & To-Do

Headspace

Odaklanabildiğiniz süreye bağlı olarak ağaç ekip yetiştirdiğiniz Forest:

Forest, sanal ağaç yetiştirmeye dayalı bir odaklanma uygulamasıdır. Odaklanmak istediğiniz süreyi ayarladıktan sonra ağacınız büyümeye başlıyor. Eğer uygulamadan çıkarsanız ağacınız büyümesini durduruyor ve onu öldürmüş oluyorsunuz. Amacınız belirlediğiniz sürede telefondan uzak kalıp ağacı başarıyla büyütmek. Bir gün içerisinde büyüttüğünüz ağaçlar bir alanda toplanıyor ve ağaç sayısı çoğaldıkça ormana dönüşüyor.

Oldukça keyifli bir verimlilik uygulaması olan Forest sanalda olduğu gibi gerçekte de adınıza ağaç dikiyor. Başarılı büyüttüğünüz ağaçların her biri için puan topluyorsunuz ve bu puanlar 2500’e ulaştığı zaman adınıza ağaç dikiliyor. Gerçek hayattaki bu ağaç dikimi motivasyonunuzu sağlamak için etkili bir yöntem olabilir.

Etkili ders çalışmanın ve iş yapmanın yolu Pomodoro tekniği ile bir araya getirilen Focus To-Do:

Focus To-Do uygulaması ve tarayıcı uzantısı, günlük işlerinizi Pomodoro tekniğiyle birleştirerek oldukça etkili bir verimlilik aracı haline geliyor. Pomodoro zamanlayıcı ve hedeflere ulaşmanıza yardımcı olan diğer üretkenlik araçları sayesinde yapılacaklar listesi oluşturabilir, harcanan zamanı takip edebilir ve daha verimli çalışabilirsiniz. Tek seferlik bir ücret ile premium’a yükseltebilir ve bulut yedekleme, ayrıntılı istatistikler ve sınırsız çalışma esnekliği gibi özelliklere sahip olabilirsiniz.

Pomodoro tekniği 25 dakika çalışma süresinin sonrasında 5 dakika mola vererek verimli çalışmanızı amaçlayan bir tekniktir. Bu uygulama sayesinde Pomodoro tekniğini çalışmanıza dahil edebilir ve uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

Uyku planı yapabileceğiniz ve rahatlamak için meditasyon öneren Tide:

Sadece odaklanma ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda uyku, rahatlama ve meditasyon uygulaması olan Tide, farklı amaçlar için etkili bir şekilde kullanılabilir bir uygulama. Ara yüzü oldukça sade ve rahatlatıcı diyebiliriz. Odaklanmak için süreyi belirleyip zamanlayıcı kurabilirsiniz. Zamanlayıcıyı başlatmadan önce odaklanma amacınızı ve arka plan sesini seçebilirsiniz. Ücretsiz seslere de sahip olan uygulama rahatlatıcı ve odaklanmanızı sağlayan birçok seslere sahip. Son olarak, istatikleri de uygulama üzerinden takip etmeniz mümkün.

Günlük hedef sürenizi belirleyerek çalışmanızı sağlayan FLIP:

FLIP ile çalışmanızın hedefini belirledikten sonra günlük hedef sürenizi ve başlama zamanınızı giriyorsunuz. Daha sonrasında uygulama, belirli bir zaman aralığında bu hedefinizi tekrarlamanız için belirlediğiniz günlerde sizi uyarıyor. Ara yüzü diğer uygulamalara kıyasla biraz daha karışık gelebilir.

Tabii uygulamayı öne çıkaran detaylar da mevcut. Örneğin, hedeflerinizi sadece süreye bağlı değil bitirdiğiniz sayfa ya da soru sayısı gibi farklı parametrelerle takip etmeniz de mümkün. Daha sonrasında uygulama üzerinden odaklanma zamanlarınızı takip edebilir, çalışma grupları oluşturabilirsiniz. Son olarak, öğrenciler açısından daha verimli kullanılabilecek bir uygulama diyebiliriz.

iOS cihazınız için FLIP'i buradan indirebilirsiniz.

Çalışma ambiansı yaratan Flipd:

Uygulama ara yüzü oldukça sade ve estetik tasarlanmış olan Flipd bir diğer odaklanma uygulamasıdır. Ücretsiz versiyonu da oldukça yeterli sayılabilecek olan Flipd, telefondan uzak kalmak istediğiniz süreyi belirledikten sonra bu süre içerisinde ne yapmak istediğinizi küçük bir etiket olarak belirtiyor. Süreyi başlattıktan sonra lo-fi, kamp ateşi, yağmur sesi, doğa sesleri gibi odaklanma müzikleri açabilirsiniz.

Uygulamadan çıkarsanız sizi hemen uyarıyor ve geri dönmezseniz sayacı bitiriyor. Böylece hedefe ulaşamamış oluyorsunuz. Son güncelleme ile ek olarak başka uygulamaları kullanabilmeniz için “multi-task” özelliği de getirilmiş. Son olarak, istatistikleri takip edebilir, arkadaşlarınızla grup oluşturabilir ya da var olan gruplara katılarak odaklanma süreniz ile gruptaki sıralamanızı görebilirsiniz.

Sizi oyalayan site ve uygulamaları engelleyebileceğiniz Freedom:

Freedom’ı diğer odaklanma uygulamalarından ayıran özelliği, odaklanmanıza engel olan uygulamaları kullanmanızı engellemesi. Uygulama içerisinde bulunan Blocklists bölümü ile çalışmanız esnasında girmek istemediğiniz internet sitelerini ve mobil uygulamaları engelleyebiliyorsunuz. Böylece sosyal medyadan uzak kalarak çalışmanızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Son olarak uygulamanın ücretsiz versiyonunun sınırlı sayıda çalışma seansları sunduğunu bilmenizde fayda var.

Odaklanmayı oyunlaştırma ile çözen Plantie:

Bir diğer oyunlaştırılmış odaklanma uygulaması ise Plantie. Görevlerinize odaklanmak için sayaç başlatan uygulama bu süre zarfında ağaç büyütmeye başlıyor. Bu süre içerisinde başka uygulamalara geçiş yapar veya ana ekrana dönerseniz saat sonlandırılıyor. İlerlemenizi izlemeniz için verimliliğinizi yansıtan günlük, haftalık ve genel istatikler de uygulamada gösteriliyor. Siz daha fazla uygulama üzerinden odaklanma sürenizi arttırdıkça, yeni bitkilerin kilidi açılıyor. Ayrıca odaklanma süresini kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Sadece Pomodoro tekniğini sunan Just Pomodoro:

Oldukça tatlı bir ara yüz ile karşımıza çıkan Just Pomodoro uygulaması, odaklanma sürenizi ve mola sürenizi belirledikten sonra bu döngünün kaç kere tekrarlanacağını da seans sayısı olarak belirtilmiş. Görev olarak kendinize seanslar ayarlayabilir ve bildirimleri açarak uygulamanın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca renkleri değiştirerek hedeflerin görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Son olarak arka plan sesleri ve istatistikler de düşünülmüş. Just Pomodoro, basit ve kullanışlı bir odaklanma uygulaması isteyenlerin çok hoşuna gidecektir.

Daha çocuksu arayüzü ve oyunlaştırılmış bir uygulama arayanlara Study Bunny:

Dijital tavşanınız sayesinde odaklanmayı biraz daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan Study Bunny siz odaklanarak telefondan uzak kaldıkça tavşanınızı doyurmanız için para biriktiriyor. Daha sonrasında biriktirdiğiniz paralarla yiyecek alarak tavşanınızı büyütebiliyorsununuz. Ara yüzü adeta çizgi filmi andıran oldukça sevimli bu uygulamada 180 dakikaya kadar odaklanma seansı kurabilirsiniz. Yapılacaklar listesi, arka plan müzikleri ve takip edebilmeniz için istatistikler de uygulamayı oldukça kullanışlı hale getiriyor.

Çalışma seanslarınızı programlayabileceğiniz Crillo:

Minimalist görünümü ile oldukça kullanışlı bir odaklanma uygulaması olan Crillo üç mod’a sahip. 20/25/50 dakikalık seanslarla hedefinizi belirleyip sayacı başlatabilirsiniz. Hemen başlatabileceğiniz gibi planlayıp bildirim alarak daha sonrasında çalışmaya başlamanız da mümkün. Daha sonrasında tamamlanmış ya da pes edilmiş seanslarınızı takip edebiliyorsunuz.

Mola sürelerinizi kendiniz belirleyebileceğiniz Engross:

Ücretsiz sürümünde zamanlayıcı ve yapılacaklar listesi bulunan Engross uygulamasında basit ara yüz sevenlerin kullanabileceği özellikler mevcut. Zamanlayıcıda kaç dakika çalışıp kaç dakika mola vermek istediğinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu döngüyü kaç defa tekrarlayacağınızı da belirleyebilirsiniz. Minimalist bir yapılacaklar listesine sahip olan uygulamada her bir görevi yapmadan önce size hatırlatması için bildirim ve notlar da koyabilirsiniz.

Spor ve uyku takibi ile birlikte çalışma verimizini artırmayı vadeden Headspace:

Odaklanmanın yanı sıra aynı zamanda meditasyon, spor ve uyku uygulaması olan Headspace ihtiyaca göre kullanılabilecek tek bir uygulama haline geliyor. Konsantrasyonunuzu korumak için uygulama içerisinde özel sesler ve meditasyon kursları mevcut. Çalışmanızın türüne göre çeşitlendirilmiş birçok çalma listesi mevcut. Son olarak maalesef uygulamanın olumsuz yanı birçok özelliği için ücret gerektiriyor olması diyebiliriz.