ODTÜ Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi, 27 Mart'ta Başlıyor

Bu sene ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından düzenlenecek olan Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi, 27-28 Mart tarihlerinde kapılarını katılımcılarına açacak.

Birbirinden değerli konuşmacıların ve sponsorların bulunduğu etkinlikte başarılı girişimcilerin kariyer yollarını öğrenebilecek ve aklınıza takılanları sorabileceksiniz. Etkinliğin en önemli kısmı ise her sene olduğu gibi bu yıl da yarışma ayağı olacak.

Türkiye’deki gelecek vadeden girişimlere destek olmak isteyen yatırımcılar ile proje sahiplerini buluşturan bu etkinlik bu yıl, “Fikrini kap gel!” sloganı ile gerçekleştirilecek.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yeni mezun girişimci adaylarının da fikirlerini yarıştırabilecekleri yarışmanın finalistleri;

Finale Dek 3 Haftalık Online Mentörlük Desteği alarak finale hazırlanma,

Online eğitimlerle projelerini geliştirme,

MBA'den ofis desteğine birçok ödül kazanma imkanı yakalayacak.

Etkinliğin yarışma ayağı için başvurular 21 Şubat tarihinde kapandığından yarışmaya katılma imkanınız bulunmuyor ancak 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz girtek.co web sitesini ziyaret edebilirsiniz.