Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojisi, Google ve Microsoft'un yapay zekâ atılımında ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabilir.

Yapay zekâ teknolojisini evimizden kullanmak, bir iki komut girip görseller oluşturmak eğlenceli gelse de, bu araçları kullanmak çok büyük enerji gerektiriyor. Yapay zekâ kullanılan ortalama bir arama, geleneksel bir aramadan on kat fazla enerji tüketilmesine neden oluyor.

Bu noktada Apple, Alphabet, Meta ve Microsoft gibi firmaların da 2030 yılında karbon salınımını sıfırlama planları göz önüne alındığında önümüzde iki ana alternatif bulunuyor: Ya yapay zekâ daha az enerji harcayacak ya da yapay zekâ için daha fazla enerji üretilecek. Teknoloji devleri ise genel olarak ikinci yolu seçiyor, bunun için de nükleer enerjiye odaklanıyorlar.

Taşınabilir reaktörler teknoloji dünyasının yeni gözdesi

Küçük nükleer reaktörler, klasik reaktörlerden çok daha ucuza geliyor. Bu reaktörler normal reaktörlerin 20'de 1'i boyutlara sahip. Ayrıca bu tesisler, klasik tesislerin aksine zaman içerisinde farklı yerlere taşınabiliyorlar. Böylece sunucuların kurulduğu yere nükleer reaktörü taşımak da mümkün oluyor.

Microsoft, kendi küçük nükleer reaktörleri için Nükleer Geliştirme Hızlandırma Yöneticisi olarak Dr. Erin Handerson'ı ve Nükleer ve Enerji İnovasyonları Yöneticisi olarak da Todd Noe'yu görevlendirdi. İkili daha önce ABD'de 7 eyalette faaliyet gösteren Tennesse Vadisi Otoritesi'nde görev yapmıştı.

Ayrıca Microsoft, Google ve Nucor, elde ettikleri bulguları paylaşmak için anlaşmıştı. Ayrıca firmalar, bu alandaki faaliyetlerinde kaynaklarını da paylaşmak üzere anlaştı.