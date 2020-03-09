Türk YouTuber’a Geri Zekalı Diyen Okan Bayülgen İfade Verdi

Türk televizyon tarihinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Okan Bayülgen, sivri dilli oluşuyla bilinen isimlerden bir tanesi. Uykusuzlar Kulübü isimli programında bir YouTuber'a geri zekalı diyen Bayülgen, bir kez daha sivri dilinin kurbanı oldu.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi video platformları önem kazandı. Bu konuda başı çeken YouTube, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu ve milyonlarca içeriğe sahip. Türkiye'de de çok yaygın bir platform olarak kullanılan YouTube, binlerce kişinin geçimini sağlamaya çalıştığı bir mecra.

Youtuber Muhammet Çumanoğlu da YouTube'da aktif olarak içerik yayınlayan isimlerden bir tanesi. Daha çok kadın-erkek ilişkileri üzerine videolar çeken Çumanoğlu, kendisini "Aşk Koçu" olarak nitelendiriliyor ve bugüne kadar 30 milyondan fazla izlenmiş durumda. Çumanoğlu şimdiyse bambaşka bir konu ile gündemde.

Türkiye'nin en önemli televizyon insanlarından bir tanesi olan Okan Bayülgen, bir süredir TV100'de "Uykusuzlar Kulübü" olarak isimlendirilen bir program yapıyor. İddialara göre Bayülgen, program sırasında Çumanoğlu'nun yayınladığı videolardan birine ait bir kesiti yayınlayarak "geri zekalı" diyor. Yaşanan olaydan haberdar olan YouTuber, avukatı aracılığıyla Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bayülgen şimdiyse, kendisine yapılan suçlamalarla ilgili ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade veren Okan Bayülgen'in, verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Bayülgen, verdiği ifadesinde mizah amaçlı bir program yaptığını ve söz konusu program kapsamında eleştirilerde de bulunduğunu açıkladı.

Okan Bayülgen'in ifadesinden alınmış bir bölüm;

"Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler, aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında geri zekalı ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılacaktır. Program mizah amaçlı yapılmaktadır. Eleştirel yorumlarda bulunulmaktadır.”