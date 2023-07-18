Euthanasia Coaster (Ötanazi Treni), aslında gerçekte yok, tamamen konsept olarak tasarlanmış. Tek amacı var: yolcularını öldürmek ama kendi istekleriyle, zaten bu yüzden "ötanazi treni" adı verilmiş.

2010 yılında Litvanyalı mühendis Julijonas Urbonas tarafından tasarlanmış. Her ne kadar canice bir fikir gibi görünse de aslında ölmek isteyen kişilerin hiç acı çekmeden ölmelerini sağlama amacı güdülmüş.

Çünkü g kuvveti nedeniyle bilinçleri kapanıyor ve daha sonra ölüyorlar. Ötanazide de acı çekmeden ölmenin önemli olması gibi.

Trenimiz böyle görünüyor:

Peki bu uçuk fikir, mühendisin aklına nasıl geldi? Öğrenciyken lunaparkta çalışmış ve aslında buranın başkanının bir önerisiymiş. Roller coaster'a binecek olan 24 insan, geri geldiklerinde ölmüş olacaklar! Bizim mühendis durur mu, bu fikri beğenmiş ve hemen tasarlamaya başlamış.

Tren önce 500 metrelik yüksekliğe ulaşıyor, aşağı iniş hızı ise 360 km!

Ray uzunluğu ise 7.5 km. Yolculuk süresi 3 dakika 20 saniye.

Yolcuları öldüren şey aslında ne?

Korktukları için kalp krizi geçirmeyecekler veya güvenlik kemerleri açılmayacak. Bir insanın dayanamayacağı kadar g kuvvetine maruz kalacaklar ve beyne kan gitmeyen dakikalarda %100 ihtimalle ölecekler.

Yolculara sadece en tepedeyken vazgeçme hakkı tanınıyor, aşağıya inme süreci başladığında vazgeçme seçeneği sunulmuyor.

Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle yolcular koltuğa yapışıyor ve vücutlarını hareket dahi ettiremiyorlar. Kaburgalarında ve iç organlarında oluşan basınç nedeniyle nefes almaları bile güçleşiyor.

İlk iki dönüşte yolcular genelde ölmüş oluyorlar. Her dönüşte 10 g kuvveti biniyor.

Bu kuvvet nedeniyle yolcuların kanı, vücutlarının aşağılarına doğru kayıyor; beyinlerine uzun süre oksijen gitmeyince önce görüşleri zayıflıyor, sonra bilinçleri kapanıyor ve hepsi de acı çekmeden ölüyor.

Toplamda yedi dönüş bulunuyor, ilk iki turda muhtemelen ölmüş olsalar da kalan beş tur ölümü garantilemek için tasarlanmış.

Hangi g kuvveti ne kadar etkili?

0.16 g: Ay'daki g kuvveti

Ay'daki g kuvveti 1 g: Dünya

Dünya 3 g: Uzay mekiğinin fırlatılma veya atmosfere girişinde hissedilir. 25 saniye sonra negatif etki yaratır.

Uzay mekiğinin fırlatılma veya atmosfere girişinde hissedilir. 25 saniye sonra negatif etki yaratır. 6.3 g: Standart roller coaster'larda hissedilir. Uzun süre maruz kalınmadığı için etkisi yüksek olmaz.

7 g: Süzülerek gittiğiniz hava araçlarında(planör gibi) akrobatik manevralar yapıldığında hissedilir.

Süzülerek gittiğiniz hava araçlarında(planör gibi) akrobatik manevralar yapıldığında hissedilir. 7.1 g : Apollo 16'nın atmosfere girişi.

: Apollo 16'nın atmosfere girişi. 9 g: g-suit giyen birçok pilotun limiti

12 g: Birçok askeri jetin üst limiti

Birçok askeri jetin üst limiti 18 g: Fiziksel hasar verebilecek ani g kuvveti

Fiziksel hasar verebilecek ani g kuvveti 50 g: Ölüme sebep olabilecek ani g kuvveti

Ölüme sebep olabilecek ani g kuvveti 100 g: 100 km hızla duvara çarpan bir araba kazası

Ötanazi Treni'ni sanal olarak deneyimlemek isterseniz bu videoyu izleyebilirsiniz:

Burada bile baş döndürücü.