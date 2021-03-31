Ozpack’in Laptop ve Tablet Çantalarını Sizin İçin Seçtik

Sürekli yanımızda taşımamız gereken çok fazla teknolojik cihaz var ve taşıma esnasında onları korumak ciddi bir sorumluluk. Ürettiği şık ve kaliteli çantalarının fermuarı bozulsa bile ömür boyu garanti kapsamında değerlendiren yerli girişim Ozpack’in, birbirinden şık, kaliteli ve rakiplerine göre uygun fiyatlı ürünlerini sizler için inceledik.

Laptop, akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yaşanan artış, elimizde olanı daha çok koruma hissi uyandırmadı mı? İş, okul ya da daha uzun seyahatler sırasında teknolojik yükümüzü taşıyacak iyi bir yol arkadaşına artık daha çok ihtiyacımız olduğu kesin. Bu ihtiyacı kaliteli, uzun ömürlü ve pratik çantaları karşılayan yerli üretici OZPACK’i tanıyınca bizler de çok sevdik.

Tüm çantaları için ömür boyu garanti sunan Ozpack, aldığınız bir çantanın fermuarı bozulsa bile garanti kapsamına girdiğini belirtiyor. Ayrıca çantanızdaki sorun çözülemiyorsa OZPACK, birebir değişim yaparak yeni ürünü ücretsiz şekilde adresinize gönderiyor. Bu açıdan bakıldığında OZPACK’i çanta sektöründe Apple düzeyinde garanti hizmeti sunan bir firma olarak tanımlayabiliriz.

Sizin için OZPACK kalitesini yansıtan, ömür boyu garantili inovatif laptop çantası, MacBook ve iPad kılıflarını seçtik. Listede yer alan ürünlere hem başlıklarından hem de açıklama bölümlerinen ulaşıp detaylıca göz atmanız mümkün.

Taşıma kolaylığı isteyenler için hem askılı hem elde kullanılan, fazlasıyla işlevsel laptop çantası Ozpack Traveler:

Ana ve iç cep olmak üzere iki büyük bölmesi ve akıllı telefon, cüzdan taşımak için küçük bir de cebi bulunan Traveller, uzun seyahatler başta olmak üzere gündelik kullanımlarda da oldukça pratik çözümler sunuyor. Dilerseniz askısını katlayıp elde ya da çevirip kulbu ile birlikte taşımanız mümkün oluyor. Ürünün diğer renk seçeneklerine ve detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Askısız ve sade tasarıma sahip elde taşınabilen veya valize entegre edilebilen MacBook çantası Ozpack Executive:

İş için oldukça ideal bir tasarım olan Executive modelinde laptop, şarj aleti ve önemli evrakları taşımak için yeteri kadar alan mevcut. 16 inçe kadar MacBook’lar ve diğer laptop ile uyumlu olan çantanın uyumlu olduğu diğer modeller ve detaylar hakkında buraya tıklayabilirsiniz.

Dilediğinizde ayrı ayrı da kullanabileceğiniz İki çantayı bir arada sunan Ozpack Twinpack:

Birbirine mıknatıslarla bağlanan iki çantadan oluşan Twinpack, aslında gündelik hayattaki önemli bir soruna çözüm getiriyor. Bilgisayarınızı yanınıza almanız gerekmediği zaman sadece öndeki küçük çantayı alabiliyorsunuz. Özellikle çantasında düzeni seven kadınlar için ideal bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Ürünün tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Lastikli ve elde taşınabilen okul ve MacBook çantası Ozpack Business:

Adı her ne kadar Business olsa da bu çanta, özellikle öğrenciler için de fazlasıyla pratik. 4-5 defter, 2 kitap, ajanda, MacBook ya da benzer boyutlara sahip diğer laptopların, kitaplarla birlikte pratik şekilde elde taşınmasına izin veren lastikli yapısı Ozpack’in en popüler tasarımlarından birisi. Çantanın diğer tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem kitap hem de tablet taşımak için özel tasarlanan, işte ve okulda rahatlıkla kullanılabilen, renkli tasarımlara sahip Ozpack tablet serisi:

Küçük boyutlarına rağmen gün içerisinde kullanacağınız Ozpack tablet serisi ile tıpkı Business serisinde olduğu gibi 4-5 defter, 2 kitap, ajandanızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında sırt çantalarından sıkılanlar için iyi bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer gittiğiniz her yere bilgisayar yerine tabletinizi de götürüyorsanız Ozpack’in Business, Executive ve daha renkli tasarımlara sahip Desenli tablet serisine göz atabilirsiniz. Tüm tablet çantalarında tıpkı diğerlerinde olduğu gibi ekstra gözlerde yer alıyor. Ozpack tablet çantalarına da buradan ulaşmanız mümkün.

Tüm tasarım ve üretim süreçlerini Türkiye’de sürdüren OZPACK’in ürünlerini bizler de görünce fazlası ile sevdik. İyi korumamız gereken laptop, telefon ve tabletlerimiz için şık ve işlevsel çözümler sunan çok az çanta ve türevi ürün bulunuyor ve OZPACK, ömür boyu garanti seçeneği ile müşteri memnuniyeti konusunda aranan firmalardan. OZPACK’in diğer tüm çanlarına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aldığınız tüm çantaların üzerine isminizi de yazdırabileceğiniz Ozpack ürünleri hakkında yorumlarınızı bekliyoruz, görüşmek üzere :)