OnePlus 12'nin Resmî Basın Görselleri Ortaya Çıktı

OnePlus 12'nin 4 Aralık'taki resmî tanıtımına günler kala basın görselleri ortaya çıktı. Telefon, üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza gelecek.

2024 yılına sayılı günler kala teknoloji firmaları peş peşe gelecek yılın ürünlerini göstermeye başladı. OnePlus da gelecek yılın amiral gemisi modeli olan OnePlus 12'yi 4 Aralık'ta gerçekleştireceği bir lansman etkinliği ile tanıtacak. Lansman öncesinde hazırlanmış olan pazarlama materyallerinin bir kısmı sızdırıldı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan afişlerde dikkat çeken ilk nokta, yeni OnePlus 12 serisinin üç farklı renk seçeneğinin bulunması oldu. Bu renkler beyaz, siyah ve mermer desenine benzer bir desene sahip yeşil oldu. Ayrıca OnePlus'ın, cihazların arka tarafını tasarlarken sadeliği öne çıkardığı da gözüküyor.

OnePlus 12, üç farklı renk seçeneğiyle gelecek

Görece ince bir tasarıma sahip olan OnePlus 12'nin arka kısmında göze çarpan bir diğer nokta ise dört sensörün bir arada yer aldığı adacık oldu. Yuvarlak şekilli adacığın sol üst köşesinde ise flash ışığı yer alıyor. Bu tasarım, OnePlus 11'deki tasarımdan daha zarif ve derli toplu duruyor. Ayrıca adacığın da siyah renkten şeffafa döndüğü görülüyor.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla OnePlus bu yıl daha dikkat çekici bir tasarımla piyasadaki yerini alacak ancak genel olarak firmanın tasarım dilinden çok da uzaklaşılmayacak. OnePlus 12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edeceğiz.