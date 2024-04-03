OnePlus başkanı, yapay zekâlı silgi aracının yanında yeni araçların da geleceğini söyledi.

Güney Koreli Teknoloji Devi Samsung’un Galaxy S24 ailesiyle birlikte tanıttığı Galaxy AI, telefonlarda yapay zekâ devrinin başlamasını sağladı. Güncel olarak şirket, geriye dönük olarak 2023’ün amiral gemilerine de One UI 6.1 güncellemesini getiriyor. Bu sayede Galaxy Galaxy S23 serisi, Z Flip5, Z Fold5, S23FE ve Tab S9 modelleri de Galaxy AI’dan yararlanacak.

Samsung, emin adımlarına bu şekilde devam ederken rakip şirketlerden ilk olarak hangisinin telefonlarda yapay zekâ akımına katılacağını merakla bekliyorduk. Çinli devlerden OnePlus, bu konuda ilk adımı atan şirket oldu. OnePlus 11, 12, 12R, Open ve Nord CE4 cihazlarına gelecek olan yapay zekâ özelliği duyuruldu.

Fotoğraflardaki kusurları dokunarak ortadan kaldırabilirsiniz.

AI-Eraser ismiyle gelen özellik, kusurlu olduğu için gözünüzden düşen fotoğraflarınızı kurtarmayı amaçlıyor. Özel anlarınızda kareye dahil olan kişiler ve nesneler, bu araç sayesinde farklı bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan ortadan kaldırılabilecek. Bunun için de galeri uygulamasında fotoğrafı düzenlerken istenmeyen bölgeler seçilecek. Bu seçimin ardından yapay zekâ, kareye uygun bir şekilde o alanı dolduracak.

OnePlus başkanı Kinder Liu, bunun sadece başlangıç olduğunu ve önümüzdeki süreçte birbirinden farklı yapay zekâ araçlarının telefonlara geleceğini söyledi. OnePlus modeli kullanıyorsanız yapay zekâlı silgi aracı, nisan ayı içinde cihazlara gelecek. Yeni yapay zekâ özellikleri de bu yıl içinde karşımıza çıkmaya devam edecek. Sizin “telefonlarda yapay zekâ” akımı hakkındaki düşünceleriniz neler?