OnePlus 7’de Kablosuz Şarj Özelliği Bulunmayacak

OnePlus, kendi şarj hızından o kadar memnun ki, “çok daha aşağıda” dediği kablosuz şarjı yeni modelinde kullanmayacağını açıkladı.

OnePlus, amiral gemisi telefonlarda bulunan özelliklere sahip telefonlar üretiyor. Firma daha agresif bir fiyat stratejisiyle hareket ettiği için önemli bir takipçi kitlesi de kazanmış durumda.

OnePlus 7’de kablosuz şarj özelliği bulunmayacağını açıklayan şirket CEO’su Pete Lau, OnePlus’ın kablolu şarjının çok daha iyi olduğunu söyledi. Lau, “OnePlus şarjı en iyilerden biri. Kablosuz şarj çok daha aşağı seviyede.” dedi.

Firma şu anda kablosuz şarjı hızlandırmanın yöntemlerini araştırıyor. OnePlus’ın önündeki en büyük engel, hızlı kablosuz şarjın telefonların fazla ısınmasına neden olması. Gelecekte OnePlus da kablosuz şarj özelliğini kullanmaya başlayacaktır ancak OnePlus o cihazlar arasında olmayacak.

Her ne kadar OnePlus kendi kablolu şarj hızına güvense de bazı insanlar kablosuz şarjın rahatlığına alıştı. Üstelik kablosuz şarj gittikçe yaygınlaşıyor. Firmanın telefona kablosuz şarj desteği de koyması hoş bir güzellik olabilirdi.