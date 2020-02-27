OnePlus 7T Pro, En İyi Akıllı Telefon Ödülüne Layık Görüldü

Geçtiğimiz yılın en iddialı amiral gemisi telefonlarından biri olan OnePlus 7T Pro, GSMA tarafından düzenlenen 2020 GLOMO Ödülleri'nde 'En İyi Akıllı Telefon' seçildi.

Global Mobile Communications Systems Association (GSMA), 2020 GLOMO Ödülleri'nin kazananlarının listesini açıkladı. OnePlus 7T Pro, olağanüstü ürün gücüne sahip bir cihaz olarak ve 'En İyi Akıllı Telefon' ödülünü kazandı. OnePlus bu ödülü ilk kez kazandı ve amiral gemisi akıllı telefonu ile iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy Fold gibi önemli rakipleri geride bıraktı.

GSMA, OnePlus 7T Pro ve üreticisi olan OnePlus hakkında, "OnePlus 7T Pro, sınıfında lider işlemci hızı, hızlı şarj süreleri ve mükemmel yazılımı ile teknoloji perspektifinden bakıldığında neredeyse eşsiz. Erişilebilir fiyat noktasında çok yönlü bir ürün sunan şirket, etkileyici bir şekilde başarılı pazar stratejisiyle tanınıyor." yorumunu yaptı.

OnePlus 7T Pro, 90 Hz yenileme hızına sahip QHD+ ekranıyla rakiplerinden öne çıkıyor. Telefonun üst kısmında pop-up ön kamera bulunuyor ve ekranda herhangi bir çentik yer almıyor. Cihaz ayrıca 2,96 GHz hıza sahip Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisi ve Adreno 640 grafik işlem biriminden güç alıyor. Ayrıca 8 GB RAM'e sahip olan telefonun 12 GB RAM'li McLaren versiyonu da bulunuyor.

OnePlus 7T Pro'nun üçlü arka kamerası, 48 MP Sony IMX586 lens kullanıyor. 48 MP ana kameraya, 3x telefoto optik zoom lensi, OIS ve EIS özellikleri, 117 derecelik 16 MP ultra-geniş açı kamera eşlik ediyor. Otomatik odaklama özelliği bulunan cihazda 16 MP ön kamera yer alıyor. Android 10 tabanlı OxygenOS 10 arayüzüyle kutusundan çıkan cihazda 3.800 mAh değerinde batarya yer alıyor.

OnePlus, 6 yıl önceki kuruluşundan bu yana sadece üst düzey amiral gemisi telefonlara odaklandı. OnePlus, 2019'da da çok iyi pazar sonuçları elde etti ve Hindistan'ın üst düzey akıllı telefon pazarında birinci olmayı dahi başardı.