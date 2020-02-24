OnePlus 8 Pro’nun Bazı Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Son dönemlerin ivme yakalayan akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus'ın yeni nesil amiral gemisi OnePlus 8 Pro isimli telefonunun bazı özelliklerini gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntüsünde telefonun pek çok kritik özelliği yer alıyor.

Piyasaya sürdüğü fiyat/performans cihazlarıyla büyük beğeni toplayan OnePlus, 2020 model OnePlus 8 serisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son birkaç aydır pek çok farklı sızıntıyla gündeme gelen akıllı telefonlar, bu kez de kritik özelliklerini gösteren bir ekran görüntüsüyle karşımıza çıktı.

OnePlus 8 Pro’nun temel özelliklerini ortaya koyan ekran görüntüsü, Çinli firmanın yeni nesil telefonlarının oldukça iddialı olacağını doğruluyor. Bununla birlikte paylaşılan özelliklerin önceki sızıntılarla tutarlı olduğu da görülebiliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan telefonun özelliklerine daha yakından bakalım.

OnePlus 8 Pro neler sunuyor?

HD2023 model numarasıyla görüntülenen OnePlus 8 Pro, 6,65 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran kullanıyor. Ön kamera için çentik yerine delikli bir ekran tasarımı sunan akıllı telefon, işletim sistemi olaraksa OxygenOS tabanlı Android 10 kullanıyor. Donanım kısmına gelirsek; OnePlus 8 Pro, gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alınıyor. Bellek kısmında 12 GB RAM kullanan telefon, 256 GB dâhili depolama alanını da bünyesinde barındırıyor.

Telefonun belki de en çok merak edilen noktasıysa kamera özellikleri. Bu noktada iddialar; OnePlus 8 Pro'nun 64 MP’lik bir ana sensör, 20 MP’lik ikinci kamera ve 12 MP’lik üçüncü kamerayla birlikte geleceği yönünde. Önceki sızıntılar, telefonun bir de ToF sensörüne sahip olacağını söylüyordu. Bu yüzden iddiaların doğruluğu tartışılıyor.

Tüm bu özelliklere ek olarak IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla birlikte geleceği söylenen OnePlus 8 Pro, firmanın kablosuz şarj desteğine sahip ilk telefonu olabilir. Bu iddiaların doğruluğunuysa ancak telefonlar tanıtıldığında öğrenebileceğiz. Yine iddialara göre şirket, yeni telefonlarını mart sonu veya nisan ayı içerisinde tanıtacak.