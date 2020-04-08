OnePlus'ın 'Crackables 2.0' Yarışması, 14 Nisan'da Başlıyor

OnePlus, ses getiren bulmaca yarışması "Crackables"ı tekrarlıyor. "Crackables 2.0" olarak isimlendirilen yeni yarışma, 14 Nisan itibarıyla erişime açılacak ve kazanan, 10 bin doların sahibi olacak.

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan OnePlus, zaman zaman düzenlediği etkinliklerle de ön plana çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde "Crackables" isimli bir bulmaca yarışması başlatan şirket, bir yandan hayranlarını eğlendirmeyi başarırken bir yandan da milyonlarca tüketiciye sesini duyurup, kendini tanıtmayı başarmıştı. Tüketicilerden gelen yoğun talep, OnePlus'ı yeniden harekete geçirdi.

OnePlus tarafından yapılan açıklamalarda bu kez "Crackables 2.0" olarak isimlendirilen yeni bir yarışmanın başlatıldığı belirtildi. İsteyen herkesin katılabileceği bu yarışma, geçtiğimiz dönemlerde yapılan yarışma ile benzer bir yapıya sahip olacak. Tüketiciler yine, kendilerine sunulacak bulmacaları çözmeye çalışarak oyunun en sonuna ulaşmaya çalışacaklar. OnePlus, yeni bulmaca yarışmasını da daha önce olduğu gibi Google ortaklığında gerçekleştiriyor.

Crackables 2.0, 14 Nisan itibarıyla erişime açılacak. Ancak yarışmaya katılmak isteyen herkes, bugün itibarıyla kayıt yaptırabiliyor. Yarışmaya kaydolabilmek içinse sadece burada bulunan bağlantıyı kullanmanız ve Google hesabınızı kullanarak kayıt işlemini tamamlamanız gerekiyor. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra da 14 Nisan itibarıyla Crackables 2.0'a erişebileceksiniz.

Yarışmanın kazananı 10 bin dolar ödül kazanacak

Crackables 2.0 erişime açıldıktan sonra, oyunun tamamlayan ilk 10 isimden bir tanesi olmaya çalışacaksınız. Eğer bu aşamayı başarıyla tamamlarsanız, 7 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak ve canlı yayınla da erişilebilecek olan final oyununa katılmaya hak kazanacaksınız. Finalde de tüm rakiplerinizi alt etmeyi başarırsanız, 10 bin dolarlık (yaklaşık 68 bin TL) sizin olacak. Ayrıca OnePlus, sizin adınıza bir hayır kurumuna 10 bin dolar bağışlayacak.