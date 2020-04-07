Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, akıllı telefonlarında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, OnePlus 8 serisini kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcılarının beğenisine sunacak. Firma, kablosuz şarjda %97 verimlilik vadederek bu alanda ilke imza atacak.

OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da serinin diğer üyesi OnePlus 8 ile birlikte tanıtılacak. Amiral gemisi serisinin dikkat çeken Pro modelinin görselleri, lansman öncesinde sızdırılmıştı. Görüntüler, OnePlus 8 Pro'nun 3 farklı renk seçeneğini ortaya koymuştu.

Elde edilen yeni bilgilere göre OnePlus, şirket tarihinde bir ilki başaracak. OnePlus forumunda paylaşılan bir yazıya göre OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, müşterilerine kablosuz şarj özelliği sunacak.

OnePlus 8 ailesi, kablosuz şarj desteğiyle geliyor:

OnePlus’ın son serisinin daha önce 30 W Warp Charge kablolu ve 3 W tersine şarj desteğiyle gelmesinin beklendiği yazılmıştı. 30 W’lık kablosuz şarj vadeden firma yeni gelecek olan telefonlarının sadece yarım saat içinde %1’den %50 seviyesine şarj olacağının sözünü veriyor.

Blogda paylaşılan yazıda “Kablosuz şarj ilk ortaya çıktığında, bu teknolojinin OnePlus kullanıcı deneyimini artıracağı açıktı ancak sayısız testten sonra Warp Charge ile aynı standartları karşılamadığını tespit ettik. OnePlus kablosuz şarj cihazını piyasaya sürmeden önce kablosuz şarj teknolojimizin geliştirilmesine devam etmeye karar verdik” denildi.

OnePlus'ın global ürün ekibi üyesi tarafından yapılan bilgilendirmede “OnePlus 8 serisinin piyasaya sürülmesiyle, ilk Warp Charge 30 Wireless'ı duyurmaktan dolayı heyecanlıyız” ifadelerine yer verildi. Oldukça verimli olan şarj cihazının %97'lik bir şarj verimliliği sağladığı ve anormal akım ve voltaj tespit ettiğinde kendisini otomatik olarak kapattığı belirtildi.

Çin merkezli şirket, ayrıca OnePlus 8 serisindeki kablosuz şarj teknolojisinin 5 W'ta bile tüm Qi özellikli kablosuz şarj cihazlarıyla uyumlu olduğunu, yani evinizdeki mevcut şarj cihazlarını kullanabileceğinizi söylüyor ancak Warp Charge 30 Wireless'ın kendi başına bir şarj cihazı olacağı anlaşılıyor ve cihazın son sızıntılarda gösterildiği gibi dik bir tasarım var.