OnePlus'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen yeni telefonu "8 Pro" ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir internet sitesinin bu telefonun çıkış tarihini 14 Nisan olarak yazmasının ardından Ishaan Agarwal, kendisinin de 14 Nisan'la ilgili bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Akıllı telefon sektörü şu sıralar, kendisini ön plana atmaya çalışan onlarca üretici ile dolu. Bu üreticilerden bir tanesi de Çinli OnePlus ve şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Bir süredir yeni bir telefon üzerinde çalıştığı bilinen OnePlus'ın, yaklaşmakta olan yeni telefonuyla ilgili bazı yeni gelişmeler mevcut.

OnePlus'ın "8 Pro" olarak isimlendirdiği yeni telefon, uzunca bir süredir söylentilere konu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde bu telefonun bazı özellikleri zaten gün yüzüne çıkmıştı. Bu yüzden tüketiciler, bu telefonun donanım özelliklerinden ziyade çıkış tarihini merak ediyorlar.

Yaptığı sızıntılarla geniş bir takipçi kitlesi kazanan Ishaan Agarwal tarafından yapılan son açıklamalar, OnePlus'ın yeni telefonunun 14 Nisan tarihinde tanıtılabileceğini ortaya koyuyor. İlk olarak "TechRadar" isimli bir internet sitesi üzerinden paylaşılan bu tarih, Agarwal tarafından da doğrulanmış oldu.

Agarwal'ın OnePlus 8 Pro ile ilgili tek iddiası bu değil. İddialara göre OnePlus 8 Pro, 30 watt ters kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Yeni OnePlus 8 Pro, üzerine yerleştirilen kablosuz şarj destekli herhangi bir telefonu 30 Watt çıkış gücüyle şarj edebilecek.

OnePlus, akıllı telefonlarında tıpkı diğer şirketlerin uyguladığı gibi bir normal hem de Pro modeli tüketicilerle buluşturuyor. Bu bağlamda OnePlus'ın, 8 Pro'yla birlikte 8 modelini duyurması da muhtemel. Ancak şu ana dek OnePlus 8 ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.