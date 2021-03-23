OnePlus 9 ve 9 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, bugün sabah saatlerinde yaptığı bir lansman etkinliğiyle OnePlus 9 ve 9 Pro modellerini tanıttı. OnePlus sayesinde akıllı telefon dünyasına atılan Hasselblad, ürettiği geniş açılı kameralarla ve doğal renk kalibrasyonuyla fark yaratacak gibi. Fotoğraf makinesi üretiminden akıllı telefon kamera üretimine geçen Hasselblad OnePlus 9 da 48 megapiksel ana, 50 megapiksel ultrageniş açı, 2 megapiksel mono kamerayı bir araya getirerek mükemmel görüntüyü yakalıyor.
OnePlus 9 Pro’da 48 megapiksel ana, 50 megapiksel ultrageniş açı, 2 megapiksel mono ve 8 megapiksel 3.3x telefoto kamera bulunuyor. Özellikle OnePlus 9 Pro, amiral gemisi bir telefon olmasıyla beraber kullanıcılarına “fotoğrafçılık” deneyimi yaşatmayı hedefleyen bir model ortaya koyuyor. Hasselblad’le yapılan bu iş birliği sayesinde “telefon fotoğrafçılığı” olarak adlandırılan sektörde yeni bir boyut açılması bekleniyor.
OnePlus 9 Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 megapiksel
- Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultrageniş açı, 2 megapiksel mono
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 15 W
- Kablolu Şarj: 65 W Hızlı şarj
- Ekran: 6,55 inç FHD+ 120 Hz AMOLED
OnePlus 9 Pro Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 megapiksel
- Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultrageniş açılı lens, 2 megapiksel mono lens, 8 megapiksel 3.3x telefoto lens
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 50 W
- Kablolu Şarj: 65W Hızlı şarj
- Ekran OnePlus 9 Pro: 6,78 inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Video Kalitesi: 4K 120 FPS, 8K 30 FPS
Telefon tam anlamıyla bir video ve fotoğraf canavarı denebilir. Bununla beraber OnePlus’ın bu yıl en çok satan telefon markası olmak gibi bir hedefi de olduğunu unutmamak gerekli. Firmanın hedefinle bu yıl birçok influencer var. Türkiye’de birçok fenomenin elinde inceleme için OnePlus 9 görürseniz şaşırmamanızı öneriyoruz.
OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun fiyatı ne kadar?
Aslına bakarsanız muhtemelen fiyatı ülkemizde iPhone 12’yi aratmayacak. Keza OnePlus 9’un başlangıç fiyatı 729 dolar (vergiler hariç 5.720 TL) olarak açıklandı. OnePlus 9 Pro ise 969 dolar (vergiler hariç 7.603 TL) olarak açıklandı. Telefon ve video kalitesi dikkate alındığında tercih edilebilir bir model olduğunu unutmayın.
Firmanın biraz daha kötü özelliklere sahip sadece Hindistan için ürettiği Snapdragon 870’li modeli OnePlus 9R’nin Türkiye pazarına girip girmeyeceği henüz belli değil. OnePlus 9R’ın fiyatı 550 dolar olarak belirlendi.