OnePlus 9 ve 9 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 9 Pro’nun resmi tanıtım videosunda ortaya çıkan Hasselblad kameralar, bugün yapılan lansmanda boy gösterdi. OnePlus ve Hasselblad ortaklığıyla “doğal görüntü” mottosu hayata geçti.

OnePlus, bugün sabah saatlerinde yaptığı bir lansman etkinliğiyle OnePlus 9 ve 9 Pro modellerini tanıttı. OnePlus sayesinde akıllı telefon dünyasına atılan Hasselblad, ürettiği geniş açılı kameralarla ve doğal renk kalibrasyonuyla fark yaratacak gibi. Fotoğraf makinesi üretiminden akıllı telefon kamera üretimine geçen Hasselblad OnePlus 9 da 48 megapiksel ana, 50 megapiksel ultrageniş açı, 2 megapiksel mono kamerayı bir araya getirerek mükemmel görüntüyü yakalıyor.

OnePlus 9 Pro’da 48 megapiksel ana, 50 megapiksel ultrageniş açı, 2 megapiksel mono ve 8 megapiksel 3.3x telefoto kamera bulunuyor. Özellikle OnePlus 9 Pro, amiral gemisi bir telefon olmasıyla beraber kullanıcılarına “fotoğrafçılık” deneyimi yaşatmayı hedefleyen bir model ortaya koyuyor. Hasselblad’le yapılan bu iş birliği sayesinde “telefon fotoğrafçılığı” olarak adlandırılan sektörde yeni bir boyut açılması bekleniyor.

OnePlus 9 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Ram: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ön Kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultrageniş açı, 2 megapiksel mono

48 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultrageniş açı, 2 megapiksel mono Pil Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Kablosuz Şarj: 15 W

15 W Kablolu Şarj: 65 W Hızlı şarj

65 W Hızlı şarj Ekran: 6,55 inç FHD+ 120 Hz AMOLED

OnePlus 9 Pro Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Ram: 12 GB

12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ön Kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Arka Kamera: 48 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultrageniş açılı lens, 2 megapiksel mono lens, 8 megapiksel 3.3x telefoto lens

48 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultrageniş açılı lens, 2 megapiksel mono lens, 8 megapiksel 3.3x telefoto lens Pil Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Kablosuz Şarj: 50 W

50 W Kablolu Şarj: 65W Hızlı şarj

65W Hızlı şarj Ekran OnePlus 9 Pro: 6,78 inç QHD+ 120 Hz AMOLED

6,78 inç QHD+ 120 Hz AMOLED Video Kalitesi: 4K 120 FPS, 8K 30 FPS

Telefon tam anlamıyla bir video ve fotoğraf canavarı denebilir. Bununla beraber OnePlus’ın bu yıl en çok satan telefon markası olmak gibi bir hedefi de olduğunu unutmamak gerekli. Firmanın hedefinle bu yıl birçok influencer var. Türkiye’de birçok fenomenin elinde inceleme için OnePlus 9 görürseniz şaşırmamanızı öneriyoruz.

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun fiyatı ne kadar?

Aslına bakarsanız muhtemelen fiyatı ülkemizde iPhone 12’yi aratmayacak. Keza OnePlus 9’un başlangıç fiyatı 729 dolar (vergiler hariç 5.720 TL) olarak açıklandı. OnePlus 9 Pro ise 969 dolar (vergiler hariç 7.603 TL) olarak açıklandı. Telefon ve video kalitesi dikkate alındığında tercih edilebilir bir model olduğunu unutmayın.

Firmanın biraz daha kötü özelliklere sahip sadece Hindistan için ürettiği Snapdragon 870’li modeli OnePlus 9R’nin Türkiye pazarına girip girmeyeceği henüz belli değil. OnePlus 9R’ın fiyatı 550 dolar olarak belirlendi.