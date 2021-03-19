OnePlus 9 Serisinin Bütçe Dostu Modeli OnePlus 9R Onaylandı

23 Mart'ta piyasaya sürülecek OnePlus 9 serisinin bütçe dostu modeli olacak OnePlus 9R, son raporlarla birlikte onaylandı. Telefonun ilk aşamada Hindistan pazarına özel olarak çıkması bekleniyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 23 Mart'ta OnePlus 9 serisini piyasaya sürecek. Yeni serinin çıkış tarihi yaklaştıkça modellerle ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. OnePlus 9 serisiyle ilgili son raporlara göre bu sene 2 telefon olmayacak, bunun yerine tam 3 farklı segmentte telefonla karşılaşacağız.

23 Mart'ta tanıtılması beklenen OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'ya ek olarak serinin daha düşük kaliteli sürümü olan OnePlus 9R de tanıtılacak. Bugüne kadar bazı spekülasyonlar bulunsa da OnePlus 9R'nin geleceğinin bir kesinliği bulunmuyordu, ancak son rapor fiyat - performans modeli olması beklenen telefonun geleceğini doğruluyor. OnePlus'ın 23 Mart'ta akıllı telefonlara ek olarak yeni akıllı saat modellerini de tanıtması bekleniyor.

OnePlus 9R, Hindistan pazarına özel olarak çıkabilir

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yeni akıllı telefon serisinin en uygun fiyatlısı olması beklenen OnePlus 9R, ortaya çıkan bilgilere göre Hindistan pazarına özel olarak üretilecek. Qualcomm'un Snapdragon 690 yonga setiyle gelmesi beklenen 9R'de 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanının bulunması bekleniyor.

6,5 inç FHD+ ekrana sahip olması beklenen telefonun ekran yenileme hızının ise 90 Hz olduğu belirtiliyor. Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda ise arka tarafta f/1,7 diyafram aralığına sahip 64 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunacak. Telefonun arka tarafında farklı kamera sensörleri yer alacak mı, alacaksa da özellikleri neler şu an için bilinmiyor.

Akıllı telefon hakkında bildiğimiz şeyler şimdilik bu kadar? Peki sizler OnePlus 9R'nin Türkiye'ye gelmesini ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.