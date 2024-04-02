OnePlus, orta segment yeni telefonu Nord CE4'ü duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Nord CE4" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan OnePlus Nord CE4, piyasaya sürüldüğü ülkelerde dikkat çeken modellerden biri olacak gibi görünüyor.

OnePlus Nord CE4, 6.7 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.100 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 16 MP selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. Telefonun IP54 sertifikasına ve ekran içi parmak okuyucu sensöre sahip olduğunu da belirtelim.

Karşınızda OnePlus Nord CE4

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan akıllı telefon, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 arayüzü ile gelecek.

Telefonun arka kısmına geçtiğimiz zaman bir çift kamera görüyoruz. Dikey olarak yerleştirilen bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. OnePlus Nord 4CE'nin kamerası, yapay zekâ ile de destekleniyor.

OnePlus Nord CE4 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1080 piksel), 120 Hz, 1.100 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2), OIS Batarya 5.500 mAh (100W) İşletim Sistemi Android 14 (OxygenOS 14)

OnePlus Nord 4CE fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 300 dolar 8 GB + 256 GB 325 dolar

OnePlus Nord 4CE'nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.