OpenAI, ChatGPT'yi Influencerlara Emanet Etti: Sponsorlu Paylaşımlar 2 Ayda 2 Katına Çıktı!

OpenAI, ChatGPT'yi daha geniş kitlelere ulaştırmak için influencer pazarlamasına hız veriyor.

ChatGPT'nin reklam yüzleri değişiyor. Kod yazan teknoloji influencerlarının yanına şimdi anneler, spor içerik üreticileri ve girişimciler de ekleniyor. Business Insider'ın haberine göre OpenAI, ChatGPT'yi farklı kitlelere ulaştırmak için bu alanlardaki influencerlarla çalışıyor.

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Bu stratejinin bir başka ayağında ise yapay zekâya yönelik endişeler var. OpenAI, ChatGPT'yi insanların yerini alan bir teknoloji olarak değil, günlük işlerde yardımcı olan bir araç olarak konumlandırmaya çalışıyor.

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Sponsorlu paylaşımlar hızla çoğaldı

Business Insider'ın HypeAuditor verilerinden aktardığına göre OpenAI'nin sponsorlu ChatGPT paylaşımları haziranda 61'di. Temmuzda 122'ye, ağustosta ise 141'e yükseldi.

OpenAI'nin ulaştığı içerik üreticileri de çeşitleniyor. Teknoloji kanallarının yanına fitness, ebeveynlik ve başka günlük yaşam alanlarından isimler ekleniyor.

İçeriklerin konusu da buna göre değişiyor. Kodlama ve üretkenliğin yanında sağlık, seyahat, eğitim, alışveriş, ev projeleri ve içerik üretimi gibi başlıklar öne çıkıyor.

Bir influencer ChatGPT ile sunum hazırlıyor, bir anne çocuklarının matematik ödevlerinde kullanıyor. Başka bir içerikteyse egzersiz planı var.

OpenAI ekibi de büyütüyor

OpenAI, influencerlarla çalışmakla yetinmiyor. Instagram, Facebook, TikTok ve Snapchat gibi platformlardan deneyimli isimleri de ekibine katıyor; Instagram'ın eski iş ortaklıkları yöneticisi Charles Porch bunlardan biri.

Ne var ki ChatGPT'yi daha tanıdık bir yüzle anlatmak, OpenAI'ye yönelik tepkileri ortadan kaldırmış değil. Şirketin influencer çalışmalarına katılan bazı isimler takipçilerinden tepki görürken, yapay zekânın insan hayatındaki yerine dair tartışmalar da her geçen gün daha hararetli bir hâl alıyor.