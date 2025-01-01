Aralık ayında intihar ettiği açıklanan eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji'nin annesi, olayın cinayet olduğunu iddia etti. Üstelik acılı annenin çok sağlam delilleri var gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde eski bir OpenAI çalışanının gizemli intiharından bahsetmiştik. 26 yaşında olan Suchir Balaji isimli şahıs, OpenAI ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunduktan sonra San Francisco'daki evinde ölü bulunmuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suchir Balaji'nin annesi, bu olayın intihar değil cinayet olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili olarak özel dedektif tuttuklarını ve ikinci bir otopsi yaptırdıklarını aktaran acılı anne, elde edilen bulgular ile San Francisco polisinin açıklamaların uyumsuz olduğunu söylüyor.

Özel dedektifin bulgularına göre evde boğuşma yaşanmış

Suchir Balaji'nin annesinin ifadesine göre özel dedektif, evde boğuşma yaşandığına dair delillere ulaşmış. Üstelik bu olay banyoda yaşanmış ve saldırgan veya saldırganlar, 26 yaşındaki gence banyoda vurmuşlar. Poornima Ramarao isimli kadın, özel dedektifin banyoda kan izi bulduğunu söylüyor.

Elon Musk'tan açıklama: "Bu bir intihar gibi görünmüyor"

Acılı anne, X'te yaptığı paylaşımın altına milyarder iş insanı Elon Musk'da etiketledi. Bu paylaşımı görmezden gelmeyen Musk, yaşanan olayın bir intihara benzemediğini ifade etti. Bakalım ortaya çıkan bu bilgiler ve Elon Musk'ın bile konuya inanmaması, ABD polisini yeniden harekete geçirecek mi... Bu arada; Poornima Ramarao'nun OpenAI'ı veya başka bir kurumu suçlamadığını özellikle belirtelim. Kadın sadece çocuğu öldürüldüyse bunu yapan kişi veya kişilerin cezalandırılmasını istiyor.

Elon Musk'ın paylaşımı:

Bu bir intihar gibi görünmüyor

Suchir Balaji'nin intiharına ilişkin bilgiler için: