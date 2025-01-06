Yapay zekânın hayatımıza tam da adapte olmaya başladığı dönemde OpenAI artık süper zekâ üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin odağını yapay zekâdan 'süper zekâ'ya kaydırdıklarını açıkladı. Sam Altman, süper zekânın bilimsel keşifleri hızlandırarak insanlığın refahını artırabileceğini ve beraberinde gelecek teknolojilerin gelecek yıllarda gerçeğe dönüşebileceğini belirtti.

OpenAI, yapay zekâyı ekonomik açıdan önemli işlerde insanlardan daha iyi performans sergileyen otonom sistemler olarak tanımlıyor. Sam Altman, bu yıl yapay zekâ tabanlı sistemlerin iş gücüne aktif olarak dâhil olma açısından devrim niteliğinde bir yıl olacağını düşünüyor.

Süper zekâya geçiş kolay olmayacak

Ancak süper zekâ geliştirme süreci önemli zorluklar içeriyor. Yapay zekâ teknolojisi hâlâ hatalar yapabiliyor, yüksek maliyetli ve güvenlik sorunları yaratabiliyor. OpenAI, süper zekâ sistemlerinin güvenli bir şekilde geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ancak Sam Altman henüz bu geçişin başarılı olacağı konusunda hemfikir değil.

Keza bazı eleştirmenler, OpenAI’ın artan ticari hırslarının güvenlik önceliklerini gölgeleyebileceğini savunuyor. Sam Altman ise “Geleceği şekillendirme şansı büyük bir sorumluluk ve bunu dikkatle yönetiyoruz.” diyerek OpenAI'ın güvenlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha vurgulamış durumda.

OpenAI’ın süper zekâyı güvenli ve faydalı bir şekilde hayata geçirip geçiremeyeceği şimdilik belirsiz ancak gözler artık yapay zekâdan süper zekâya çevrilmiş durumda.