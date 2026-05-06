Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT'de Reklam Devrimi: OpenAI, Yeni Reklam Yönetici Platformunu Tanıttı

OpenAI, ChatGPT'deki reklamlar arasında bireysel olarak da reklam verilebilecek yeni platformunu tanıttı.

ChatGPT'de Reklam Devrimi: OpenAI, Yeni Reklam Yönetici Platformunu Tanıttı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT içinde reklam modelini bir üst seviyeye taşıyarak yeni reklam yönetici platformunu duyurdu.

Reklam vermek artık çok daha kolay

2

İçerikten Görseller

ChatGPT'de Reklam Devrimi: OpenAI, Yeni Reklam Yönetici Platformunu Tanıttı
2
2

Daha önce sınırlı iş birlikleri ve ajanslar üzerinden yürütülen ChatGPT reklamları artık doğrudan yönetilebilecek. OpenAI’nin yeni reklam yönetici aracı sayesinde reklamverenler:

  • Kampanyalarını kendileri oluşturabilecek
  • Bütçelerini yönetebilecek
  • Performansı anlık takip edebilecek

Şimdilik beta aşamasında olan sistem, ilk etapta ABD’deki reklamverenlere açıldı ancak gelecekte tüm bölgelere açılacak.

Tıklama başına ödeme (CPC) dönemi başladı

2

Gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri de CPC (tıklama başına maliyet) modelinin eklenmesi.

Daha önce reklamlar genellikle gösterim (CPM) bazlı satın alınıyordu ancak artık reklamverenler, kullanıcıların gerçekten tıklama yaptığı durumlar üzerinden ödeme yapabilecek.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Yapay Zekâ Ajanı, Bir Yazılım Şirketinin Tüm Veri Tabanını ve Yedeklerini Sildi

Yapay Zekâ Ajanı, Bir Yazılım Şirketinin Tüm Veri Tabanını ve Yedeklerini Sildi

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

1930’dan Sonrasını Bilmeyen “Cahil” Yapay Zekâ Geliştirildi: İnterneti, iPhone’u, Sosyal Medyayı Bilmiyor

1930’dan Sonrasını Bilmeyen “Cahil” Yapay Zekâ Geliştirildi: İnterneti, iPhone’u, Sosyal Medyayı Bilmiyor

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

1 Trilyon Parametreli Yapay Zeka Modeli DeepSeek V4 Tanıtıldı

1 Trilyon Parametreli Yapay Zeka Modeli DeepSeek V4 Tanıtıldı

ChatGPT, Yeni Kullanıcı Bulamıyor: Büyüme durdu, Gözler Halka Arzda

ChatGPT, Yeni Kullanıcı Bulamıyor: Büyüme durdu, Gözler Halka Arzda

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com