OpenAI, ChatGPT'deki reklamlar arasında bireysel olarak da reklam verilebilecek yeni platformunu tanıttı.

Reklam vermek artık çok daha kolay

Daha önce sınırlı iş birlikleri ve ajanslar üzerinden yürütülen ChatGPT reklamları artık doğrudan yönetilebilecek. OpenAI’nin yeni reklam yönetici aracı sayesinde reklamverenler:

Kampanyalarını kendileri oluşturabilecek

Bütçelerini yönetebilecek

Performansı anlık takip edebilecek

Şimdilik beta aşamasında olan sistem, ilk etapta ABD’deki reklamverenlere açıldı ancak gelecekte tüm bölgelere açılacak.

Tıklama başına ödeme (CPC) dönemi başladı

Gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri de CPC (tıklama başına maliyet) modelinin eklenmesi.

Daha önce reklamlar genellikle gösterim (CPM) bazlı satın alınıyordu ancak artık reklamverenler, kullanıcıların gerçekten tıklama yaptığı durumlar üzerinden ödeme yapabilecek.