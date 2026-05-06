OpenAI, ChatGPT içinde reklam modelini bir üst seviyeye taşıyarak yeni reklam yönetici platformunu duyurdu.
Reklam vermek artık çok daha kolay
İçerikten Görseller
Daha önce sınırlı iş birlikleri ve ajanslar üzerinden yürütülen ChatGPT reklamları artık doğrudan yönetilebilecek. OpenAI’nin yeni reklam yönetici aracı sayesinde reklamverenler:
- Kampanyalarını kendileri oluşturabilecek
- Bütçelerini yönetebilecek
- Performansı anlık takip edebilecek
Şimdilik beta aşamasında olan sistem, ilk etapta ABD’deki reklamverenlere açıldı ancak gelecekte tüm bölgelere açılacak.
Tıklama başına ödeme (CPC) dönemi başladı
Gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri de CPC (tıklama başına maliyet) modelinin eklenmesi.
Daha önce reklamlar genellikle gösterim (CPM) bazlı satın alınıyordu ancak artık reklamverenler, kullanıcıların gerçekten tıklama yaptığı durumlar üzerinden ödeme yapabilecek.