OpenAI, daha önce ABD'de devlet kurumlarında önemli görevlerde bulunmuş Aaron Chatterji'yi CFO olarak atadı.

"Yapay zekâ denildiğinde aklınıza hangi firma geliyor?" diye sorulsa pek çok kişinin sayacağı ilk isimler arasında OpenAI yer alıyor. Bununla beraber OpenAI, oldukça karmaşık bir yapıyla yönetiliyor. Çok aşırı özetlemek gerekirse, orijinal OpenAI tam vakıf olmayan ancak vakıf özellikleri taşıyan bir kurum. Bu kurumun çatısı altında bir de şirket olan OpenAI yer alıyor. Şirket olan OpenAI ise bir tür etik kurulu olan vakıf tarafın yönetimi altında, yani vakıf kısmı daha üstte. Kuruldaki üyeler, Sam Altman da dahil olmak üzere OpenAI hissesine sahip olamıyor.

Sam Altman'ın görevden alınmasıyla başlayan ve sonrasında Altman'ın göreve dönüp kurul üyelerinin istifası ile devam eden süreçten bu yana OpenAI, bu ilginç yönetim organizasyonunu değiştirerek daha geleneksel bir şirket yapısına bürünmek için çalışıyor. Bu planların bir parçası olarak firma, Obama'nın Ekonomi Danışmanları Konseyi üyesi ve Joe Biden döneminde de Ticaret Bakanlığı Baş Ekonomisti olarak çalışan Aaron Chatterji'yi firmanın ilk CFO'su olarak atadı.

2022'de CHIPS Kanunu üzerinde çalışmıştı

Chatterji daha önce Biden yönetiminin onayladığı CHIPS Kanunu olarak bilinen düzenleme üzerinde de çalışmıştı. O kanun ile birlikte ABD yönetimi, ülkede çip sektörünün desteklenmesi ve ABD içinde üretimin başlaması için kabaca 280 milyar dolarlık bir teşvik içeriyordu. OpenAI, çip tasarımları için Chatterji'nin politik ve sektörel bağlantılarına güveniyor.

Öte yandan Chatterji, OpenAI'ın bugün işe aldığı tek yüksek profilli çalışan değil. Daha önce eyalet savcısı yardımcılığı yapan Scott Schools, firmanın yeni uyumluluk sorumlusu olarak atandı.