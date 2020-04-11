OPPO Ace 2'nin Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

OPPO'nun uzun süredir konuşulan telefonu Ace 2'nin tanıtım videosu yayınlandı. Videoda dairesel kamera kurulumu haricinde ekran özelliklerinden bahsedilmiş. İddialı ekran özellikleriyle dikkat çeken telefonun videosu bekleyenleri heyecanlandırdı.

OPPO'nun Ace serisi çıkartmanın eşiğinde olması, akıllı telefonlarla ilgilenen birçok insan tarafından bilinen bir durum. Telefon üreticisinin, yeni telefonunu OPPO Reno Ace 2 olarak çıkartması bekleniyordu ancak şirket karar değişikliğine giderek yeni bir Ace serisi oluşturmaya karar verdi. Serinin yeni Ace serisindeki ilk telefonun Ace 2 olduğu sızdırıldı.

Telefon JD.com listelemesinde ortaya çıktı ve OPPO'nun Çin websitesinde telefonun resimleri olduğu fark edildi. Bugün de Ace 2'nin resmi tanıtım videosu gibi görünen bir video ortaya çıktı. Videoda dairesel kamera kurulumunun yanında ekran özelliklerine vurgu yapılmış. Buradan videoya ulaşabilirsiniz.

OPPO Ace 2 özellikleri:

Reklam filminden aldığımız bilgilerde ilk olarak detaylı ekran özelliklerinden bahsediliyor. Reklam, telefonun 90 Hz yenileme hızını desteklediğini belirterek başlıyor ve daha sonra, ekranın bir diğer ilgi çekici özelliği olan 180 Hz örnekleme hızından bahsediyor. Ekranın DCI-P3 renk alanını desteklenmesi ve delta E değerlerinin olması da videoda gösterilen bir diğer özellik. Bu özellik gösterilirken ekranın renkleri çok iyi derecede yansıttığı da reklamda belirtiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse Ace 2, ekran konusunda oldukça iddialı geliyor.

Parlaklığın 800 nite kadar çıkabilmesi de videoda bulunan ilgi çekici özelliklerden bir tanesi. Ekranın 6,5 inç FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekran olacağı daha önceden ortaya çıkmıştı. Ayrıca, ekranda ön kameranın yerleştirilebilmesi için bir delik bulunuyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon yonga setiyle güçlendirilecek ve 5G desteği de bulunacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler göz önüne alındığında, ekran konusunda iddialı olan bu telefonun toplamda yaklaşık 4.000 mAh'e yakın batarya kapasitesi sağlayacak 2 adet 1.955 mAh bataryaya sahip olduğu biliniyor. Bunun dışında 65 W hızlı şarj desteği bulunacağı da söylenenler arasında. Ace 2, lansmanında Android 10 tabanlı ColorOS 7 kullanacak.