OPPO, henüz geliştirme aşamasında olan akıllı gözlüğünü tanıttı. "OPPO Air Glass 3 XR" olarak isimlendirilen gözlük, yapay zekâ desteği ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün itibarıyla başlayan Mobile World Congress (MWC 2024) etkinlikleri, teknoloji devlerinin yepyeni ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; etkinlikte sahne alan firmalardan bir tanesi de Çinli teknoloji şirketi OPPO oldu. Firma, "Air Glass 3 XR" olarak isimlendirdiği yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Yapay zekâ teknolojileriyle desteklenen gözlük, seri üretime geçerse ilgi görür gibi duruyor.

Henüz prototip aşamada olan Air Glass 3 XR, sadece 50 gram ağırlığında olan bir ürün. İstenildiği zaman sıradan bir gözlük gibi kullanılabilen Air Glass 3 XR, aktif edildiği zaman 1.000 nit parlaklıkta görüntü oluşturabiliyor. Şirkete göre ultra kaliteli camlar, cihazın kendi alanında en yüksek performansı sunmasını sağlayacak.

OPPO Air Glass 3 XR böyle görünüyor

Akıllı gözlük, OPPO'nun AndesGPT olarak isimlendirdiği yapay zekâ destekli asistanına destek veriyor. OPPO telefonlar aracılığıyla kurulan entegrasyon sistemi, akıllı gözlüğün müzik, sesli arama, bilgi ekranı ve görüntü taraması gibi özellikleri kullanabilmesini sağlıyor. Dört adet mikrofonla donatılan Air Glass 3 XR, yüksek kalitesi ses çıkışı sunan hoparlöre de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu gözlük, dokunmatik kontrol desteği de sağlıyor.

OPPO'nun akıllı gözlüğü, şu an için bir çıkış tarihine ve satış fiyatına sahip değil. Aslına bakacak olursak bu ürünün seri üretime geçip geçmeyeceği bile belli değil. Ancak şirket, bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Şimdi olmasa bile birkaç yıl sonra, OPPO Air Glass 3 XR'ın gerçek bir ürün hâline geldiğini görebiliriz.

OPPO'nun akıllı gözlüğü ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı takdirde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.