Infinix, yeni bütçe dostu telefonu Smart 20’yi tanıttı. Cihaz, iPhone 17 Pro’ya benzeyen arka tasarımı ve turuncu rengiyle dikkat çekiyor.

Türkiye’de de faaliyet gösteren akıllı telefon devi Infinix, şimdi de tasarımıyla çok dikkat çekmeyi başaran uygun fiyatlı bütçe dostu bir telefon tanıttı. Bu telefon, Smart 20 ismiyle geliyor ve uygun fiyatına rağmen büyük ekran gibi özellikleriyle öne çıkmayı amaçlıyor.

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Smart 20 modelinin ön tarafında delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkasında ise tıpkı iPhone 17 Pro’ya benzeyen soldan sağa uzanan dikdörtgen kamera adası içine yerleştirilen kamera kurulumu bulunuyor. Buna ek olarak telefon iPhone 17 Pro ile aynı turuncu renkte geliyor.

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Infinix Smart 20 teknik özellikleri?

Ekran 6,78 inç, HD+, 120 Hz, IPS LCD İşlemci Helio G81 RAM 4 GB Depolama 64/128 GB Arka kamera 8 MP + yardımcı sensör Ön kamera 8 MP Batarya XOS 16 (Android 16) İşletim sistemi 5200 mAh (15W)

Cihazda 6,78 inç boyutunda HD+ çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında IPS LCD ekran var. Telefon MediaTek’in Helio G81 işlemcisinden güç alıyor, 4 GB RAM ve 128 GB depolamayla geliyor. Android 16 ile kutudan çıkan ve 5200 mAh bataryaya sahip cihaz, 4/64 GB versiyonunda 145 dolar, 4/128 GB versiyonunda ise 163 dolar fiyata sahip.