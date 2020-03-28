OPPO Reno Ace 2'ye Ait Görseller ve Özellikler Ortaya Çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde akıllı telefon satışlarında düşüş yaşansa da firmalar ürünlerini piyasaya sürmekten ve yeni ürün geliştirmekten geri durmuyor. Bu stratejiyle ilerleyen firmalardan biri olan OPPO, yakında Reno Ace 2'yi tanıtacak. OPPO'nun 5G destekli yeni cihazının görselleri ve teknik özellikleriyse bugün TENAA'da ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz dönemde piyasaya sürdüğü cihazlarla kendini kanıtlamış bir firma olmasının yanı sıra yeni ürünleriyle potansiyel müşterilerini heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında Reno Ace isimli akıllı telefonla karşımıza çıkan şirket, bu cihazın yeni versiyonunu henüz bir yıl bile geçmeden tanıtmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok firma, etkinliklerini ertelemesine ve üretimlerini duraklatmasına rağmen OPPO, Reno Ace 2 için açıkladığı takvime uyacak gibi görünüyor. Nisan ayında tanıtılması planlanan akıllı telefon, bugün Çin'in önemli sertifika kuruluşu TENAA'da listelendi. Bu listeleme, cihazın hem görsellerini hem de teknik özelliklerini açığa çıkardı. Gelin OPPO Reno Ace 2 ile ilgili detaylara yakından bakalım.

OPPO Reno Ace 2, dairesel bir kamera modülüyle geliyor:

TENAA'da ortaya çıkan görseller, OPPO Reno Ace 2'nin tasarımını ortaya koyuyor. Yukarıdaki görsellerde de görüldüğü üzere cihaz, arka kısmında dairesel bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan OPPO Reno Ace 2 fotoğrafı da bu görsellerle birlikte doğrulanmış oldu.

Telefonun ön yüzüne baktığımızdaysa delikli ekran tasarımı bizleri karşılıyor. OPPO'nun çentikli ekran yerine tercih ettiği bu tasarım, ekran gövde oranını da yükseltiyor. Kamera sayılarına gelecek olursak OPPO Reno Ace 2; arka kısmında 4, ön kısmında 1 adet kameraya sahip.

OPPO Reno Ace 2 hangi donanım özelliklerine sahip olacak?

TENAA listelemesine göre OPPO Reno Ace 2, 1080 x 2400 piksel 20:9 oranına sahip 6,5 inçlik AMOLED ekranla birlikte gelecek. Snapdragon 865'ten güç alacak olan cihazda 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 12 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleri sunulacak.

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde bir arka kamera kurulumuna sahip olan OPPO Reno Ace 2'nin selfie kamerasının çözünürlüğüyse 16 MP değerinde. Ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olduğu belirtilen cihaz, teki 1.955 mAh olan çift hücreli bir bataryayla piyasaya sürülecek. Ayrıca cihazda 65 W kablolu, 40 W kablosuz hızlı şarj destekleri bulunacak.