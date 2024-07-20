Yeni geliştirilen bir test, organ nakli öncesinde vücudun nakledilen organı reddedip reddetmeyeceğini ortaya çıkaracak.

Bilim insanları, organ nakledilen hastaların vücutlarının nakledilen organı kabul edip etmediğini kontrol etmenin yeni bir yöntemini keşfetti. Bu yöntemde biyoişaretçiler kullanılırken böbrek, karaciğer, akciğer veya kalp nakilleri gibi farklı nakillerde de olumlu sonuçlar alınabiliyor.

Normal şartlar altında organ nakillerinde farklı başarı oranları vardır. Uzun vadede bu oran akciğerler için %59, karaciğer için %80, böbrek için %82 ve kalp için %73'tür. Organ reddi ameliyattan sonra herhangi bir zamanda gerçekleşebiliyor ve hayati tehdit oluşturabiliyor.

Gelecekte organlar nakledilmeden uyuşmazlık öngörülebilecek

Bilim insanları, bir hastada nakledilen organın kabul edilip edilmediğini tespit etmek için biyopsi gibi yöntemler gerektirmeyen bir yol buldu. Sydney Üniversitesi'nden istatistikçi Harry Robertson liderliğindeki ekip, 40 böbrek, 5 akciğer, 5 karaciğer ve 4 kalp nakli çalışmasını içeren 54 veri setini analiz etti. Bu analiz, dört organda reddetme vakalarında farklı şekilde ifade edilen 158 farklı gen tespit etti. Bu çalışma, gelecekte organ uyuşmazlığını gerçekleşmeden öngörebilmeyi sağlayacak.

Sydney Üniversitesi'nden istatistikçi Harry Robertson liderliğindeki ekip, 40 böbrek, 5 akciğer, 5 karaciğer ve 4 kalp nakli çalışmasını içeren 54 veri setini analiz etti.

Bu keşif ile birlikte nakil reddi, gelecekte yapılacak olan çalışmaların da ışığında, bir kan testi ile organ uyuşmazlığını ortaya koyabilecek.

Araştırma, Nature Medicine'de yayımlandı.