vivo, Android 15 tabanlı en yeni kullanıcı arayüzü OriginOS 5’i resmî olarak tanıttı. Henüz beta sürümü kullanıma sunulmamış olsa da önümüzdeki ay başlayacak olan bu dağıtım, vivo'nun açıkladığı etkileyici özelliklerle birlikte kullanıcıların sabırsızlığını artıracak gibi görünüyor.
Şirketin iddiasına göre OriginOS 5, %15 daha hızlı uygulama başlatma, %30 daha hızlı uygulama geçişi ve CPU güç tüketiminde %26 azalma sunuyor. Ayrıca OriginOS 5, sistem kaynaklarını daha verimli kullanarak GPU ve RAM gücünü en çok ihtiyaç duyulan uygulamalara yönlendiren akıllı kaynak tahsisini de içerisinde barındırıyor.
vivo'nun yapay zekâsı "Little V" geliyor
OriginOS 5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise vivo’nun yapay zekâ asistanı "Little V". vivo'nun bu yeni yapay zekâ asistanı, ekran üzerinde bir öğeyi daire içine alarak içerikle alakalı arama sonuçları ve öneriler sunan bir özellikle donatılmış. Little V ayrıca sadece arama yapmanın ötesine geçerek, kullanıcıların sanal panolar oluşturmasına ve bu panolarda fotoğraf, video, makale ve bağlantı gibi içerikleri depolamasına olanak tanıyor.
Yapay zekâ asistanı, fotoğraflar ve videolar için müzik ve şarkı sözleriyle uyumlu videolar da oluşturabiliyor. Little V'nin yetenekleri sadece bunlarla da sınırlı değil. Little V dilerseniz mesajları sizin için yazabilir, birden fazla dilde aramaları yönetebilir ve bu aramalardan sonra özetler sunabilir. İşaret dili tercümesi yapabilme ve görme engelli kullanıcılar için günlük yardımlar sağlama gibi erişilebilirlik özellikleri de mevcut.
OriginOS 5, "Dinamik Ada" adı verilen ve Apple cihazlarında popüler hâle gelen özelliği de içeriyor. Bu açılır pencereler, metin kopyalandığında ekranın üstünde beliriyor ve yapay zekâ ile bağlamsal olarak ilişkili eylemler öneriyor. Son olarak Little V sadece mobil cihazlarla sınırlı kalmayıp, Windows ve Mac gibi platformlara da entegre edilebilecek. Bu da kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlar arasında sorunsuz geçiş yapmasını sağlayacak.
OriginOS 5 zaman çizelgeleri
|Ay
|vivo
|iQOO
|Kasım 2024
|X Fold3 Pro, X Fold3, X100 Ultra, X100S Pro, X100 Pro, X100S
|iQOO 12 Pro, iQOO 12, iQOO Neo9S Pro+, iQOO Neo9S, iQOO Neo9
|Aralık 2024
|X Fold2, X Flip, X90 Pro+, X90 Pro, X90
|iQOO 11 Pro, iQOO 11S, iQOO 11, iQOO Z9 Turbo+
|Ocak 2025
|X Fold+, X Fold, X Note
|iQOO Neo8 Pro, iQOO Neo8, iQOO Z9 Turbo, iQOO Z9
|Şubat 2025
|X80 Pro, X80 Pro (Dimensity 9000 versiyonu), X80, S19 Pro, S19
|iQOO 10 Pro, iQOO 10, iQOO Neo7 (Speed versiyonu), iQOO Neo7 SE
|Mart 2025
|S18 Pro, S18, S18e, Y300 Pro, Y300
|iQOO 9 Pro, iQOO 9, iQOO Neo6, iQOO Neo6 SE, iQOO Z8
|Nisan 2025
|S17 Pro, S17, S17t, S17e, vivo Pad3 Pro, vivo Pad3
|iQOO Z7, iQOO Pad2 Pro, iQOO Pad2
|Mayıs 2025
|S16 Pro, S16, Y200, Y200 GT, vivo Pad2, vivo Pad Air
|iQOO Pad, iQOO Pad Air