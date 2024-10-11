vivo, yeni yapay zekâ destekli OriginOS 5'i tanıttı. İşletim sisteminin hangi vivo modellere geleceği de açıklandı.

vivo, Android 15 tabanlı en yeni kullanıcı arayüzü OriginOS 5’i resmî olarak tanıttı. Henüz beta sürümü kullanıma sunulmamış olsa da önümüzdeki ay başlayacak olan bu dağıtım, vivo'nun açıkladığı etkileyici özelliklerle birlikte kullanıcıların sabırsızlığını artıracak gibi görünüyor.

Şirketin iddiasına göre OriginOS 5, %15 daha hızlı uygulama başlatma, %30 daha hızlı uygulama geçişi ve CPU güç tüketiminde %26 azalma sunuyor. Ayrıca OriginOS 5, sistem kaynaklarını daha verimli kullanarak GPU ve RAM gücünü en çok ihtiyaç duyulan uygulamalara yönlendiren akıllı kaynak tahsisini de içerisinde barındırıyor.

vivo'nun yapay zekâsı "Little V" geliyor

OriginOS 5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise vivo’nun yapay zekâ asistanı "Little V". vivo'nun bu yeni yapay zekâ asistanı, ekran üzerinde bir öğeyi daire içine alarak içerikle alakalı arama sonuçları ve öneriler sunan bir özellikle donatılmış. Little V ayrıca sadece arama yapmanın ötesine geçerek, kullanıcıların sanal panolar oluşturmasına ve bu panolarda fotoğraf, video, makale ve bağlantı gibi içerikleri depolamasına olanak tanıyor.

Yapay zekâ asistanı, fotoğraflar ve videolar için müzik ve şarkı sözleriyle uyumlu videolar da oluşturabiliyor. Little V'nin yetenekleri sadece bunlarla da sınırlı değil. Little V dilerseniz mesajları sizin için yazabilir, birden fazla dilde aramaları yönetebilir ve bu aramalardan sonra özetler sunabilir. İşaret dili tercümesi yapabilme ve görme engelli kullanıcılar için günlük yardımlar sağlama gibi erişilebilirlik özellikleri de mevcut.

OriginOS 5, "Dinamik Ada" adı verilen ve Apple cihazlarında popüler hâle gelen özelliği de içeriyor. Bu açılır pencereler, metin kopyalandığında ekranın üstünde beliriyor ve yapay zekâ ile bağlamsal olarak ilişkili eylemler öneriyor. Son olarak Little V sadece mobil cihazlarla sınırlı kalmayıp, Windows ve Mac gibi platformlara da entegre edilebilecek. Bu da kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlar arasında sorunsuz geçiş yapmasını sağlayacak.

OriginOS 5 zaman çizelgeleri