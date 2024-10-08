vivo, yakın zamanda tanıttığı V40 serisinin Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. Cihazlar, uygun fiyata üst düzey özellikler sunacak.

Düzenli olarak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan vivo, geçtiğimiz aylarda V40 olarak adlandırılan yeni serisini resmen tanıtmıştı. Birkaç hafta önce ise bu seriye dahil olan V40 Lite’ın geldiğini görmüştük. Şimdi ise bu cihazlar hakkında heyecan verici bir gelişme yaşandı.

vivo, standart V40 ve V40 Lite modelinin Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu. Pro modeli ise göremeyeceğiz. Cihazlar, uygun fiyata dikkat çekici özellikleri kullanıcılarla buluşturacak.

Ne zaman gelecekleri henüz belli değil

vivo, V40 serisinden bu iki telefonu ülkemize getireceğini belirtse de henüz kesin bir tarih paylaşmadı. Sadece telefonların “çok yakında geleceği” belirtildi.

V40 ve V40 Lite, bütçe dostu modeller olarak karşımıza çıkıyorlar. Her iki modelde de kameralarda ZEISS iş birliğini görüyoruz. Bu da telefonların amiral gemisi seviyesinde üst düzey görüntüleme performansı sunmalarını sağlıyor. Standart model, profesyonel düzeyde portre sistemiyle geliyor.

*vivo V40 (sol) V40 Lite (sağ)

V40, 6,78 inçlik 120 Hz ekrana sahip. 8/12 GB RAM, Snapdragon 7 Gen 3, 50 MP ikili kamera kurulumu ve 5000 mAh batarya gibi özellikleri de var. Daha uygun fiyatlı V40 Lite ise 6,67 inçlik ekranla geliyor. Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 50 MP kamera, 5000 mAh batarya da bu cihazın özelliklerinden. Telefonlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.