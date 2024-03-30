Günlük hayatımızda söylediğimiz bazı kelimeler vardır ki aslında onları; uygunsuz, korkutucu, kaba veya müstehcen anlamları yüzünden kullanırız. Türkçenin zengin bir dil olması da “örtmece” yapmamıza yani yasaklanan konuları açıkça söylemeden ama yine de olumsuz etkiyi bir nebze de olsa azaltan kelimeleri ifade etmemize izin veriyor.

Argo, dua/beddua, jargon gibi dilimizin farklı kullanımlarından biri olan örtmecenin ortaya çıkmasının en önemli nedeni ise tabu. Toplum tarafından ağza alınmak istenmeyenleri, ana hatları ile başka kelime kullanarak anlatmak örtmecenin ne basit tanımı. Her toplumun da tabii ki değer yargılarına göre örtmece örnekleri değişiyor.

Hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan, belki de farkında olmadan sıkça kullandığımız örtmece kavramına vereceğimiz örneklerden sonra aslında günlük konuşma dilimizin ne kadar da içinde olduğunu anlayacaksınız.

Örneklere geçmeden önce örtmecenin açılımını daha detaylı ele alalım.

Edebiyat terimlerinden biri olan örtmece, sözlükte şöyle tanımlanıyor: Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması; edebikelam.

İsim olarak bir de “kandırma, gizleme” anlamları da bulunan örtmeceyi tanımlayan başka kelimeler de var. İyi adlandırma, güzel adlandırma, hüsnü tabir, güzelleme, mümtaziyet, değinmece sözlükte yer almasa da edebiyatta örtmeceyi anlatan diğer isimler.

Güzel ve iyi adlandırma noktasında bir paragraf daha açmak lazım. Aslında örtmece sadece güzel ve iyi kavramlar için yapılmadığından “kötü adlandırma” tanımını da eklemekte fayda var.

Örtmece hakkında bilmeniz gereken bir diğer detay ise anlam değişmemesi. Yani algılamayı değiştirmeye yönelik bir başka anlatım tarzı seçilse de asıl olay varlığını hâlâ korumuş oluyor. Sadece örtmece kullanan kişi, topu göğsünde biraz yumuşatıyor.

Örtmecede en çok kullanılan kelime “kara”.

“Kara” deyince aklınıza birçok şey geliyor değil mi? Aslında karanın temel anlamı “siyah” demek ama biz bu kelimeye o kadar farklı anlamlar katmışız ki özellikle birçok tabuya eklemişiz. Bunlara gösterilecek bazı örnekler:

Karakaçan: Eşek

Eşek Karataban: İpek böceklerinde geniş çapta ölüme yol açan kelebek hastalığı

İpek böceklerinde geniş çapta ölüme yol açan kelebek hastalığı Ağzı kara: Ara haber vermekten hoşlanan; şom ağızlı Bir yerde konuşulanı veya yapılanı duyup görmesi istenilmeyen Başkalarına iftira atan Sırları başkalarına söyleyen, laf taşıyan

Kara çalıcı: Kara ağızlı, iftira eden

Kara ağızlı, iftira eden Kara yüzlü: Suçlu, günahkâr olan

Suçlu, günahkâr olan Kara yazı: Kötü yazıldığına inanılan alın yazısı; kara talih, kara baht, ak yazı karşıtı

Kötü yazıldığına inanılan alın yazısı; kara talih, kara baht, ak yazı karşıtı Yüzü kara: Utanacak bir durumu olan (kimse)

Ölüm ve ölmek için de birçok örtmece kelime var.

Birisi öldüğünde onun adını söylememek için ya da “ölüm” kelimesini ona konduramamaktan dolayı kullandığımız pek çok farklı kavram var.

Ahiret yolculuğu

Edebî uyku

Son yolculuk

Vefat etmek

Yaşamını yitirmek

Emrihak vaki olmak

Ebediyete intikal etmek

Hayatı sona ermek

Can vermek

Göçmek

Ömrü vefa etmemek

Can borcunu ödemek

Ecel şerbetini içmek

Günü dolmak

Vadesi gelmek/dolmak

Toprak olmak

Cinsel isteğin toplumda dile getirilmesi için de örtmeceye başvuruluyor.

Yeşillenmek: Birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek

Birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek Yellenmek: Cinsel istek duymak

Cinsel istek duymak Ersemek: Erkek istemek

Erkek istemek Kertmek, uçkur çözmek, yapmak, dürtülmek, basmak: Cinsel ilişkide bulunmak

Aynı durum, kadın ve erkek cinsel organları için de geçerli.

Yaka: Kadın memesi

Kadın memesi Bicik, emcek, emcik: Meme, meme başı

Meme, meme başı Cicik: İnsan veya hayvan memesi

İnsan veya hayvan memesi Kase: Dişilik organı (kız çocukları için)

Dişilik organı (kız çocukları için) Heybe, şıngırdak, meret: Erkek üreme organı

Erkek üreme organı Sinkaf: Erkek cinsel organı ile ilgili bütün küfür ve kötü sözlerin, Arap harflerinden “sin” ve “kaf” harflerini kullanarak güzel adlandırmaya yönelik kısaltılmış biçimi

Bazı sağlık problemleri için de kullanılan kelimelerimiz mevcut.

İncitmebeni, dokunmabana, amansız hastalık: Kanser

Kanser Belsoğukluğu: Üreme organlarının akıntılı ve bulaşıcı bir hastalığı

Üreme organlarının akıntılı ve bulaşıcı bir hastalığı İnce ağrı, ince hastalık: Verem

Verem Karayanık: Çıban

Çıban Miskin hastalığı: Cüzzam

Sadece tuvalet demek için bile birçok kelimeye başvurabilirsiniz.

Abdesthane

Aralık

Ayakyolu

Yüznumara

Hacet yeri

Hela

Kabine

Kenef

Memişhane

Kademhane

Lavabo

Örtmece kelimeler arasında daha niceleri var.

Süpürgelik: Kocanın nikâhsız ikinci eşi

Kocanın nikâhsız ikinci eşi Başıbozuk: Dul kadın veya dul erkek

Dul kadın veya dul erkek Genelev: Hayat kadınlarının toplu olarak bulunduğu özel yönetimi bulunan işletme; aşağı mahalle, kırmızıfener, koltuk, kerhane, umumhane, babilhane

Hayat kadınlarının toplu olarak bulunduğu özel yönetimi bulunan işletme; aşağı mahalle, kırmızıfener, koltuk, kerhane, umumhane, babilhane Varyemez: Cimri

Cimri İmamkayığı, dörtkollu: Tabut

Tabut Yakasız gömlek: Kefen

Kefen Bamyatarlası: Mezarlık

Mezarlık Kaldırım mühendisi: İşsiz güçsüz sokaklarda dolaşan kimse

İşsiz güçsüz sokaklarda dolaşan kimse Orman kibarı: Kaba, görgüsüz, bayağı kimse için alay yollu kullanılan bir söz

Kaba, görgüsüz, bayağı kimse için alay yollu kullanılan bir söz İki canlı: Gebe

Gebe Sütü bozuk: Kötü soydan gelen (kimse) Aşağılık, soysuz olan

Yağlı ip, yağlı ilmek, yağlı urgan, darağacı: İdam cezası alanları asmak için kurulan sehpa

İdam cezası alanları asmak için kurulan sehpa Boynuzlu: Eşi veya sevgilisi tarafından aldatılmış (kimse)

Eşi veya sevgilisi tarafından aldatılmış (kimse) Avucunu yalamak: Umduğunu ele geçirememek

Umduğunu ele geçirememek Zındık: Tanrı'ya ve ahirete inanmayan (kimse)

Tanrı'ya ve ahirete inanmayan (kimse) Sürgün olmak: İshal olmak

İshal olmak Yemlik, anahtar, arpa: Rüşvet

Verdiğimiz örnekler, örtmecelerden sadece öne çıkanlar ve günlük hayatımızda sıklıkla kullandıklarımız. Derleme Sözlüğü’ne bakıldığında 1746 örtmece kavram görmek mümkün. Örneklerin çoğunluğunu ise insana ilişkin adlandırmalar oluşturuyor. Cinsellik ise ikinci sırada yerini alıyor. Hastalık adları ve organ adları gibi birçok kategorinin yer aldığı örtmeceler arasından siz en çok hangilerini kullanıyorsunuz?

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