Almanya'daki bir otoyolda 417 km/sa hıza ulaşarak Formula 1 araçlarını bile geride bırakan Çek milyoner Radim Passer hakkında soruşturma başlatıldı. Passer, bu konuda bir kanun olmamasına rağmen olağanüstü düzeyde hız yaptığı için 2 yıl cezayla yargılanacak.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Almanya'da otoyola çıkan bir Bugatti Chiron'un 417 km/s hıza ulaştığından bahsetmiştik. Formula 1'in hız rekorlarını bile aşan bu değer, Çek milyoner Radim Passer tarafından gerçekleştirilmiş, sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

Radim Passer, hız rekoru kırdığı anları kayıt altına alarak YouTube kanalından da paylaşmıştı. Ancak bu durum, Çek milyonerin başına iş açtı. Alman savcılar, Saxony-Anhalt eyaletindeki otoyolda gerçekleştirilen hız rekoruyla ilgili bir soruşturma başlattılar. Edinilen bilgilere göre Passer, ulaştığı yüksek hız nedeniyle 2 yılla yargılanacak.

Almanya otoyollarında hız limiti yok. Ama...

Aslına bakacak olursak yüksek hız, Almanya'da çok da büyük bir problem değil. Zira kanunlara göre otoyollarda belirlenmiş olan bir hız limiti yok. Ancak burada farklı bir durum var. Radim Passer'in kullandığı Bugatti Chiron, Formula 1 araçlarından bile yüksek bir hıza ulaştı. İşte soruşturmanın nedeni de tam olarak bu. Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing tarafından yapılan açıklamalarda, otoyollarda hız sınırının olmadığı ancak her aracın da makul çerçevelerde hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Wissing Çek milyoneri kınadı.

Soruşturma sonucunda ne karar çıkar bilinmez ancak beklentiler, milyoner adamın bu hız seviyesinden ötürü hapse girmeyeceği yönünde. Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

417 km/s hıza ulaşıldığı o anlar: