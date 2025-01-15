Geride bıraktığımız 2024 yılında otomobil satışlarından tahsil edilen ÖTV miktarı belli oldu.

Geride bıraktığımız 2024 yılında otomotiv sektöründe alınan ÖTV miktarı ortaya çıktı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin şahsi X hesabı üzerinden aktardığı gelişmeye göre 2024 yılında otomotiv sektöründe ağır vasıtalar dâhil %0,12 büyüme gerçekleşti ve 1 milyon 285 bin 632 adet satış gerçekleşti. Satışlarda bariz bir artış olmamasına rağmen ÖTV tahsilatında rekor kırıldı.

2024 yılında 587 milyar TL ÖTV toplandı

Hazineye giren toplam ÖTV geliri 2023'e kıyasla %21,84 arttı ve 537 milyar 587 milyon 500 bin TL olarak kayda geçti. Sadece Aralık ayında tahsil edilen ÖTV miktarı 90 milyar TL oldu.

2023 yılında hedeflenen ÖTV tahsilatı 346 milyar TL iken gerçekleşen tahsilat 441 milyar TL olmuştu. Geride bıraktığımız 2024 yılında ise hedef 497 milyar TL iken tahsilat 537 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı için hedeflenen ÖTV miktarı 818 milyar TL olarak açıklandı. Gazeteci Emre Özpeynirci konuyla ilgili olarak "Sektördeki soru ise net: Hedefe ulaşmak için yeni zamlar ve ek vergiler mi gelecek?" ifadelerini kullandı.

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