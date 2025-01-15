Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, engellilere yönelik ÖTV'siz araba düzenlemesi yayımlandı. Bu düzenleme ile alınacak otomobillere yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Ayrıca vatandaş, bu haktan 10 yılda 1 kez faydalanabilecek.

Geçtiğimiz ayın sonlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, engellilere yönelik ÖTV muafiyetine ilişkin yapılan bir düzenlemeden bahsetmiştik. Bu düzenlemeye göre ÖTV'siz araba almak isteyen vatandaşın, yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekecekti.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)" ile bu düzenleme de yürürlüğe girdi. Engelli vatandaş artık en az yüzde 40 yerli otomobilleri ÖTV'siz olarak satın alabilecek.

5 yıl dolunca satılabilecek, yenisini almak isteyen 10 yılı dolduracak!

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre vatandaş, ÖTV'siz olarak satın aldığı otomobili 5 yıl geçtikten sonra satabilecek. Ancak bunun yerine yeni bir araba almak isteyen vatandaşın, 5 yıl daha beklemesi gerekecek. Zira vatandaşa tanınan yeni araba alma hakkı 10 yıl olarak belirlenmiş durumda. Karara göre aracın satışı, yeniden araba alma hakkı sağlamayacak.

Türkiye'de en çok satan arabalar için:

Yerlilik oranı en az yüzde 40 olan otomobiller şöyle:

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross Wagon

Renault Clio

Renault Megane

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Togg T10X

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye buradaki bağantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.