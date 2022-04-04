Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD), Mart 2022 dönemine ilişkin yayımladığı raporda hem ay hem de 2022'nin 1. çeyreğine ilişkin verilere yer verdi. Veriler, otomobil satışlarının bir yılda %34,3 oranında azaldığını gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), bugün Türkiye’deki otomobil sektörüne ilişkin mart ayı raporunu yayımladı. Yılın ilk çeyreğini ardımızda bıraktığımız aya ilişkin verilere yer veren rapor, Türkiye’de otomobil pazarında azalma yaşandığını ortaya koydu.

Paylaşılan verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak – Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 oranında azalma yaşadı ve 152.050 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları da aynı dönemler karşılaştırıldığında %25,3 oranında azaldı ve 116.834 adetle sınırlı oldu. Hafif ticari pazarı ise %16,5 azalarak 35.216 adet satışa yer verdi.

Mart ayı, otomobil sektörü için acı bir aydı:

Mart ayı özeliyse otomobil sektöründe büyük bir azalmaya işaret etti. Yalnızca mart ayı ele alındığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Mart 2021’e göre %33,4 oranında azaldı ve 64.267 adet olarak gerçekleştir. Otomobil satışları %34,3 azalarak 50.173 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı %29,8 oranında azaldı. Otomobil ve hafif ticari pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlarına göre %7,3 oranında azaldı (otomobil %5,8; hafif ticari %12,2).

Aslında beklentilerin, daha doğrusu felaket tellalarının rakamlarına göre aslında iyi bir sonuç denilebilecek olan bu veriler, en çok satan markalar ve modelleri de şu şekilde listeledi:

Otomobil + hafif ticari satışları (Ocak – Mart)

FIAT –22.427 adet (8.744 adet otomobil)

Renault –20.618 adet (9.779 adet otomobil)

Ford – 14.185 adet (2.386 adet otomobil)

Hyundai – 11.616 adet (11.402 adet otomobil)

Toyota – 10.076 adet (8.102 adet otomobil)

Volkswagen – 10.581 adet (8.511 adet otomobil)

Dacia – 9.030 adet (tamamı otomobil)

En çok satan otomobil modelleri (Ocak – Mart)

Renault Clio – 5.103 adet

FIAT Egea – 3.596 adet

Dacia Duster – 3.145 adet

Raporda yer verilen detaylar, SUV satışlarının pazar payının %41 olduğunu ve hibrit satışlarının %13 oranında artış gösterdiğini de ortay koydu.