Otomobillerin Krediyle Satın Alındığında Ulaştığı Fiyatlar

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni bir karardan bahsetmiştik. Bu kararla taşıt kredilerinin vade süreleri yeniden düzenlenmiş, vatandaşın otomobil satın alabilmesi "kolaylaştırılmıştı". Peki bu ifade gerçek mi?
Şimdi sizlerle, Türkiye'deki en popüler 10 otomobili kapsayan bir hesaplama yapacağız. Bu hesaplamada en popüler otomobiller için çekilecek kredilere bakacak, bir aracın krediyle alındığında toplam maliyetini hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, hesaplama aşamasına geçelim ve Türkiye'deki en popüler otomobillerin ne kadara mal olacağına hep birlikte bakalım.
Türkiye'deki en popüler otomobil modelleri
- Fiat Egea
- Toyota Corolla Sedan
- Renault Clio
- Renault Megane
- Honda Civic Sedan
- Dacia Duster
- Fiat Egea Cross
- Volkswagen Passat
- Hyundai i20
- Volkswagen Polo
Fiat Egea:
- Fiyat: 250.900 TL
- Peşinat (Yüzde 30): 75.270 TL
- Çekilecek kredi: 175.630 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 270.600 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,57 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 339.719 TL
- Maliyet: 345.870 TL - 414.989 TL
Toyota Corolla Sedan:
- Fiyat: 381.900 TL
- Peşinat (Yüzde 30): 114.570 TL
- Çekilecek kredi: 267.330 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 411.885 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 509.192 TL
- Maliyet: 526.455 TL - 623.762 TL
Renault Clio:
- Fiyat: 291.900 TL
- Peşinat (Yüzde 30): 87.570 TL
- Çekilecek kredi: 204.330 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 314.818 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 389.194 TL
- Maliyet: 402.388 TL - 476.764 TL
Renault Megane:
- Fiyat: 428.000 TL
- Peşinat (Yüzde 50): 214.000 TL
- Çekilecek kredi: 214.000 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 298.872 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 353.942 TL
- Maliyet: 512.872 TL - 567.942 TL
Honda Civic:
- Fiyat: 522.675 TL
- Peşinat (Yüzde 50): 261.337 TL
- Çekilecek kredi: 261.337 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 364.983 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 432.234 TL
- Maliyet: 626.320 TL - 693.571 TL
Dacia Duster:
- Fiyat: 363.900 TL
- Peşinat (Yüzde 30): 109.170 TL
- Çekilecek kredi: 254.730 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 392.471 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 485.192 TL
- Maliyet: 501.641 TL - 594.362 TL
Fiat Egea Cross:
- Fiyat: 299.900 TL
- Peşinat (Yüzde 30): 89.970 TL
- Çekilecek kredi: 209.930 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 323.446 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 399.860 TL
- Maliyet: 413.416 TL - 489.830 TL
Volkswagen Passat:
- Fiyat: 612.900 TL
- Peşinat (Yüzde 50): 306.450 TL
- Çekilecek kredi: 306.450 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 427.987 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 506.848 TL
- Maliyet: 734.437 TL - 813.298 TL
Hyundai i20:
- Fiyat: 290.444 TL
- Peşinat (Yüzde 30): 87.133 TL
- Çekilecek kredi: 203.311 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 313.248 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 387.253 TL
- Maliyet: 400.381 TL - 474.386 TL
Volkswagen Polo:
- Fiyat: 371.300 TL
- Peşinat (Yüzde 30): 111.390 TL
- Çekilecek kredi: 259.910 TL
- Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 400.453 TL
- Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 495.059 TL
- Maliyet: 511.843 TL - 606.449 TL
Hesaplamalarla ilgili unutmamanız gereken hususlar:
Kredi düzenlemesi vatandaşın işine gelir mi gelmez mi, bunun yorumunu siz değerli okurlara bırakıyoruz. Ancak içeriğimizi noktalamadan önce bahsetmemiz gereken birkaç husus var. Örneğin; yukarıdaki araçların tümü baz model olarak tercih edilmiştir ve motor ya da donanım paketi seçeneklerine göre fiyat da değişiklik gösterebilecektir. Üstelik kredi oranlarının içinde bulunduğumuz durumlardan ötürü değişebileceğini unutmamak gerek. Üstelik vatandaşlar; kredi çekmek istediklerinde doğrudan %1,59'luk orandan kredi çekemeyebilirler. Bunun farklı değişkenleri var. Biz de piyasadaki en uygun ve en yüksek faizli kredileri göz önüne alarak, listemizi buna göre hazırladık. Son olarak; yukarıdaki faiz oranlarının bankalara ait olduğunu, otomobil şirketlerinin kendi finansman planlarını hesaba dahil etmediğimizi belirtelim.