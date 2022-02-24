Otomobillerin Krediyle Satın Alındığında Ulaştığı Fiyatlar

BDDK, geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar ile taşıt kredilerindeki limitleri değiştirdi. Bunun vatandaşın araç alımını kolaylaştıracağı ifade edildi. Peki bu durum gerçek mi? Türkiye'deki en popüler 10 otomobil modelinin krediyle satın alındığında oluşan maliyetini sizler için hesapladık.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni bir karardan bahsetmiştik. Bu kararla taşıt kredilerinin vade süreleri yeniden düzenlenmiş, vatandaşın otomobil satın alabilmesi "kolaylaştırılmıştı". Peki bu ifade gerçek mi?

Şimdi sizlerle, Türkiye'deki en popüler 10 otomobili kapsayan bir hesaplama yapacağız. Bu hesaplamada en popüler otomobiller için çekilecek kredilere bakacak, bir aracın krediyle alındığında toplam maliyetini hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, hesaplama aşamasına geçelim ve Türkiye'deki en popüler otomobillerin ne kadara mal olacağına hep birlikte bakalım.

Türkiye'deki en popüler otomobil modelleri

Fiat Egea

Toyota Corolla Sedan

Renault Clio

Renault Megane

Honda Civic Sedan

Dacia Duster

Fiat Egea Cross

Volkswagen Passat

Hyundai i20

Volkswagen Polo

Fiat Egea:

Fiyat: 250.900 TL

Peşinat (Yüzde 30): 75.270 TL

Çekilecek kredi: 175.630 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 270.600 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,57 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 339.719 TL

Maliyet: 345.870 TL - 414.989 TL

Toyota Corolla Sedan:

Fiyat: 381.900 TL

Peşinat (Yüzde 30): 114.570 TL

Çekilecek kredi: 267.330 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 411.885 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 509.192 TL

Maliyet: 526.455 TL - 623.762 TL

Renault Clio:

Fiyat: 291.900 TL

Peşinat (Yüzde 30): 87.570 TL

Çekilecek kredi: 204.330 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 314.818 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 389.194 TL

Maliyet: 402.388 TL - 476.764 TL

Renault Megane:

Fiyat: 428.000 TL

Peşinat (Yüzde 50): 214.000 TL

Çekilecek kredi: 214.000 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 298.872 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 353.942 TL

Maliyet: 512.872 TL - 567.942 TL

Honda Civic:

Fiyat: 522.675 TL

Peşinat (Yüzde 50): 261.337 TL

Çekilecek kredi: 261.337 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 364.983 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 432.234 TL

Maliyet: 626.320 TL - 693.571 TL

Dacia Duster:

Fiyat: 363.900 TL

Peşinat (Yüzde 30): 109.170 TL

Çekilecek kredi: 254.730 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 392.471 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 485.192 TL

Maliyet: 501.641 TL - 594.362 TL

Fiat Egea Cross:

Fiyat: 299.900 TL

Peşinat (Yüzde 30): 89.970 TL

Çekilecek kredi: 209.930 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 323.446 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 399.860 TL

Maliyet: 413.416 TL - 489.830 TL

Volkswagen Passat:

Fiyat: 612.900 TL

Peşinat (Yüzde 50): 306.450 TL

Çekilecek kredi: 306.450 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 427.987 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 36 ay vade) ödenecek para: 506.848 TL

Maliyet: 734.437 TL - 813.298 TL

Hyundai i20:

Fiyat: 290.444 TL

Peşinat (Yüzde 30): 87.133 TL

Çekilecek kredi: 203.311 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 313.248 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 387.253 TL

Maliyet: 400.381 TL - 474.386 TL

Volkswagen Polo:

Fiyat: 371.300 TL

Peşinat (Yüzde 30): 111.390 TL

Çekilecek kredi: 259.910 TL

Minimum faizle alındığında (%1,59 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 400.453 TL

Maksimum faizle alındığında (%2,50 faiz, 48 ay vade) ödenecek para: 495.059 TL

Maliyet: 511.843 TL - 606.449 TL

Hesaplamalarla ilgili unutmamanız gereken hususlar:

Kredi düzenlemesi vatandaşın işine gelir mi gelmez mi, bunun yorumunu siz değerli okurlara bırakıyoruz. Ancak içeriğimizi noktalamadan önce bahsetmemiz gereken birkaç husus var. Örneğin; yukarıdaki araçların tümü baz model olarak tercih edilmiştir ve motor ya da donanım paketi seçeneklerine göre fiyat da değişiklik gösterebilecektir. Üstelik kredi oranlarının içinde bulunduğumuz durumlardan ötürü değişebileceğini unutmamak gerek. Üstelik vatandaşlar; kredi çekmek istediklerinde doğrudan %1,59'luk orandan kredi çekemeyebilirler. Bunun farklı değişkenleri var. Biz de piyasadaki en uygun ve en yüksek faizli kredileri göz önüne alarak, listemizi buna göre hazırladık. Son olarak; yukarıdaki faiz oranlarının bankalara ait olduğunu, otomobil şirketlerinin kendi finansman planlarını hesaba dahil etmediğimizi belirtelim.