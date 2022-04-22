Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı, belli şartlara uyulduğu takdirde televizyon izlemenin yasal hâle getirileceğini açıkladı. Ancak yapılan açıklamalarda bu tarz içeriklerin yalnızca araç içi ekranlardan izlenebileceği, telefon ve tabletlerde bu durumun yasak olmaya devam edeceği aktarıldı.

Hız kesmeden gelişen teknoloji birçok sektörü ciddi bir şekilde etkisi altına alıyor ve bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeylerin gerçek olabileceğini gözler önüne seriyor. Hepimizin bildiği gibi otomotiv endüstrisi de bu durumdan en çok etkilenen alanların başını çekiyor.

Çevresel sebepler sebebiyle gelecekteki otomobillerin çoğunun elektrikli olacağı bilinen bir gerçek. Bunun yanı sıra Tesla, Mercedes ve daha birçok marka, otonom; yani kendi kendine giden araçlara yönelik yatırımlar yapıyor. Şimdi ise Birleşik Krallık’taki yetkililer, bu teknolojilerin hayatımıza girmesiyle oluşabilecek konular hakkında bir hamle yaptıklarını açıkladı.

Otonom araçlarda televizyon izlemek yasal hâle getirildi

Gelen haberlere göre Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki araç kullanıcılarının otonom otomobillerde televizyon izlemesini yasal hâle getirdi. Şu anda ülkedeki sürücülerin araç ile ilgili olmayan içerikleri otomobillerdeki ekranlardan izlemesi yasak. Ancak önümüzdeki yaz eklenmesi beklenen bu kararla artık kendi kendine giden araçlarda bu duruma izin verilecek.

Bu kararın bazı kısıtlamalar ile geldiğini de belirtmek gerek. Açıklamalara göre sürücünün araç ile alakalı olmayan içerikleri izlemesi için aracın kendi kendine gitmesi; oluşabilecek acil bir durumda ise kontrolü geri almaya hazır olması gerekecek. Bunun yanı sıra sürücülerin bu tarz şeyleri yalnızca araç içi bilgi-eğlence sistemleri (aracın içindeki ekranlar) aracılığıyla izlemesi gerekecek. Bu da zaten halihazırda yasak olan telefon, tablet gibi farklı cihazlardan bir şey izlenmenin mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Daha da açacak olursak otomobil, aracın kontrolünün sürücüye geçmesi gerektiğinde, izlenilen içeriği durdurarak olası bir tehlikenin önüne geçecek.

Son olarak şu sıralarda tamamen otonom araçların Birleşik Krallık’ta bulunmadığını söylemekte fayda var. Ulaştırma Bakanlığı ise bu yıl sonunda bu tür araçların ülkede yer alabileceğini düşünüyor. Otonom araçlarda farklı seviyelerin bulunduğunu biliyoruz. Ancak yeni kurallar için gereken teknik özellikler ile ilgili şu an için bir detay bulunmadığını söylemek gerek.