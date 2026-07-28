ÖTV muafiyetinden yararlanarak sedan otomobil sahibi olmak isteyenler için birçok farklı seçenek bulunuyor. Peki 2026 yılında ÖTV'siz sedan fiyatları ne kadar ve hangi modeller tercih edilebilir?

Sedan otomobiller, geniş bagaj hacmi, konforlu sürüş özellikleri ve aile kullanımına uygun yapılarıyla Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tiplerinden biri olmaya devam ediyor. ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olan vatandaşlar için de farklı marka ve donanım seçeneklerine sahip birçok sedan model satın alınabiliyor.

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Biz de bu içerikte, ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilen sedan otomobiller hakkında merak edilenleri ele alacağız.

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Togg ÖTV muafiyetli sedan araçlar

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Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.300.000 TL Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.400.000 TL

Togg T10F, markanın ikinci modeli olarak fastback gövde tasarımını tamamen elektrikli motor teknolojisiyle buluşturuyor. Sportif silueti, aerodinamik yapısı ve modern dış tasarımıyla SUV yerine sedan karakterine yakın, şık bir alternatif sunuyor. İç mekânda 41,3 inçlik uçtan uca dijital ekran deneyimi, bağlantılı teknolojiler ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkan T10F, uzun menzilli versiyonunda 623 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunarken, hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını kısa sürede doldurabiliyor.

Fiat ÖTV muafiyetli sedan araçlar

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Easy 1.369.900 TL 782.800 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Urban 1.459.900 TL 834.229 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Easy Otomatik 1.759.900 TL 1.005.657 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Urban 1.851.900 TL 1.028.833 TL Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Lounge 1.921.900 TL 1.067.722 TL

Fiat Egea Sedan, uygun bakım maliyetleri, geniş servis ağı ve ekonomik motor seçenekleriyle yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri oldu. Ancak modelin üretimi sona erdiği için artık yeni üretim araçlar yerine bayilerde kalan stoklarla satışlar devam ediyor. ÖTV muafiyeti kapsamında Egea satın almayı düşünüyorsanız, bulunduğunuz bölgedeki Fiat bayilerini arayarak stok durumu hakkında bilgi almanız faydalı olacaktır.

Renault ÖTV muafiyetli sedan araçlar

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.050.000 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.190.000 TL 1.250.000 TL Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.340.000 TL Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.500.000 TL

Renault Megane Sedan, şık tasarımı, geniş iç hacmi ve başarılı sürüş konforuyla C sedan sınıfının en dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Özellikle 1.3 TCe benzinli ve 1.5 Blue dCi dizel motor seçenekleri; performans, yakıt ekonomisi ve günlük kullanım dengesiyle birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Toyota ÖTV muafiyetli sedan araçlar

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S 1.790.000 TL 1.020.000 TL Toyota Corolla Dream Multidrive S 2.040.000 TL 1.160.000 TL Toyota Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.160.000 TL 1.230.000 TL Toyota Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.215.000 TL 1.260.000 TL Toyota Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.370.000 TL 1.350.000 TL

Toyota Corolla Sedan, uzun yıllardır sağlamlığı, düşük işletme maliyetleri ve yüksek ikinci el değeriyle Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modelleri arasında yer alıyor. Özellikle 1.5 Dynamic Force benzinli ve 1.8 Hybrid motor seçenekleri; düşük yakıt tüketimi, sessiz çalışma karakteri ve Toyota'nın güvenilir mekanik yapısıyla dikkat çekiyor