Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen Sedan Modeller (2026): ÖTV'siz Sedan Fiyatları Ne Kadar?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

ÖTV muafiyetinden yararlanarak sedan otomobil sahibi olmak isteyenler için birçok farklı seçenek bulunuyor. Peki 2026 yılında ÖTV'siz sedan fiyatları ne kadar ve hangi modeller tercih edilebilir?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen Sedan Modeller (2026): ÖTV'siz Sedan Fiyatları Ne Kadar?
Deniz Şen Deniz Şen /

Sedan otomobiller, geniş bagaj hacmi, konforlu sürüş özellikleri ve aile kullanımına uygun yapılarıyla Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tiplerinden biri olmaya devam ediyor. ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olan vatandaşlar için de farklı marka ve donanım seçeneklerine sahip birçok sedan model satın alınabiliyor.

Biz de bu içerikte, ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilen sedan otomobiller hakkında merak edilenleri ele alacağız.

İçerikten Görseller

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen Sedan Modeller (2026): ÖTV'siz Sedan Fiyatları Ne Kadar?
Togg T10F
Fiat Egea Sedan
Renault Megane Sedan
Toyota Corolla Hybrid

Togg ÖTV muafiyetli sedan araçlar

Togg T10F

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.300.000 TL
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.400.000 TL

Togg T10F, markanın ikinci modeli olarak fastback gövde tasarımını tamamen elektrikli motor teknolojisiyle buluşturuyor. Sportif silueti, aerodinamik yapısı ve modern dış tasarımıyla SUV yerine sedan karakterine yakın, şık bir alternatif sunuyor. İç mekânda 41,3 inçlik uçtan uca dijital ekran deneyimi, bağlantılı teknolojiler ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkan T10F, uzun menzilli versiyonunda 623 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunarken, hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını kısa sürede doldurabiliyor.

Fiat ÖTV muafiyetli sedan araçlar

Fiat Egea Sedan

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Easy 1.369.900 TL 782.800 TL
Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Urban 1.459.900 TL 834.229 TL
Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Easy Otomatik 1.759.900 TL 1.005.657 TL
Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Urban 1.851.900 TL 1.028.833 TL
Fiat Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Lounge 1.921.900 TL 1.067.722 TL

Fiat Egea Sedan, uygun bakım maliyetleri, geniş servis ağı ve ekonomik motor seçenekleriyle yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri oldu. Ancak modelin üretimi sona erdiği için artık yeni üretim araçlar yerine bayilerde kalan stoklarla satışlar devam ediyor. ÖTV muafiyeti kapsamında Egea satın almayı düşünüyorsanız, bulunduğunuz bölgedeki Fiat bayilerini arayarak stok durumu hakkında bilgi almanız faydalı olacaktır.

Renault ÖTV muafiyetli sedan araçlar

Renault Megane Sedan

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.050.000 TL
Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.190.000 TL 1.250.000 TL
Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.340.000 TL
Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.500.000 TL

Renault Megane Sedan, şık tasarımı, geniş iç hacmi ve başarılı sürüş konforuyla C sedan sınıfının en dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Özellikle 1.3 TCe benzinli ve 1.5 Blue dCi dizel motor seçenekleri; performans, yakıt ekonomisi ve günlük kullanım dengesiyle birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Toyota ÖTV muafiyetli sedan araçlar

Toyota Corolla Hybrid

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S 1.790.000 TL 1.020.000 TL
Toyota Corolla Dream Multidrive S 2.040.000 TL 1.160.000 TL
Toyota Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.160.000 TL 1.230.000 TL
Toyota Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.215.000 TL 1.260.000 TL
Toyota Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.370.000 TL 1.350.000 TL

Toyota Corolla Sedan, uzun yıllardır sağlamlığı, düşük işletme maliyetleri ve yüksek ikinci el değeriyle Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modelleri arasında yer alıyor. Özellikle 1.5 Dynamic Force benzinli ve 1.8 Hybrid motor seçenekleri; düşük yakıt tüketimi, sessiz çalışma karakteri ve Toyota'nın güvenilir mekanik yapısıyla dikkat çekiyor

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Renault Austral Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri, Yakıt Tüketimi, Bagaj Hacmi ve 2026 Fiyatı

Renault Austral Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri, Yakıt Tüketimi, Bagaj Hacmi ve 2026 Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Araba Togg Renault Toyota Fiat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com