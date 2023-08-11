10 Ağustos'ta Steam'e eklenen Overwatch 2, eklendiğine bin pişman oldu.

2016’da piyasaya sürülen ve uzun yıllar FPS dünyasının en popüler oyunları arasında yer alan Overwatch, 2022 yılında ikinci oyunuyla yenilenmişti. Bugüne kadar sadece Battle.net üzerinden oynanabilen oyun, 10 Ağustos’ta Steam’e eklendi.

Overwatch 2’nin Steam’e eklenmesi her ne kadar oyunun daha fazla kitleye ulaşması için önemli bir gelişme olsa da geliştirici Blizzard, istediği tabloyla karşılaşmadı. Oyun, olumsuz oyun yağmuruna tutuldu. Özellikle Türkiye’de ekstra tepki çeken bir detay vardı.

Overwatch 2 Steam’de olumsuz yorum yağmuru altında:

"Overwatch 2'yi oynaması ücretsiz bir iş modeli olarak piyasaya sürdüler, bu da daha çok mikro dönüşümlere, aşırı fiyatlı dış görünümlere ve yırtıcı davranışlara yöneliyor. Daha da kötüsü, ilk oyunu kapattılar ve onu satın alan kişiler için oynanamaz hale getirdiler, bu da oyuncu tabanının oyunu oynamaya devam etmek için bu oynaması ücretsiz iş modeline geçmesi gerektiği anlamına geliyor.

Ama en azından, oyunun satış noktasının ana parçası olan karakter ilerlemesini içeren vaat edilmiş bir PvE Hero moduna sahip olacak mı? hayır, bu iptal edildi. ancak "yalnızca" 15 $ karşılığında daha hafif bir hikaye görevi satın alabilirsiniz.

Bu avcı davranışı desteklemeyin."

Steam oyuncuları, oyunun platformda listelenmesiyle sadece 24 saat içinde 30 binden fazla yorum yaptı. Bu yorumların yalnızca %14,60’ı olumlu yöndeydi. Geri kalan tüm yorumlar olumsuz değerlendirmelerden oluştu, oyunun derecelendirmesi “Son Derece Olumsuz”a düşürüldü.

Elbette bu olumsuz yorumların ardında oyuncular için pek çok haklı sebep yatıyor. Bazı oyun modlarının çıkış gününden bu yana halen sorunlu olması, yeni mekaniklerin ilk oyuna göre daha kötü deneyim sunması gibi faktörler, özellikle rekabetçi oyuncuları ve bu serinin hastalarını üzüyor.

İşin eğlence tarafına bakıldığındaysa aslında oyun, gayet akıcı ve eğlenceli saatler geçirmenizi sağlayabiliyor.

Türk oyuncuların isyanıysa tamamen başka ve tamamen haklı bir isyan:

Overwatch 2, Steam’e Türkçe dil desteği olmadan geldi. İşin garip yanı oyun, Battle.net’te %100 Türkçe dil desteğine sahip. Hâl böyle olunca Türk oyuncular, oyuna büyük bir tepki gösterdi.