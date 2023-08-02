Oyun dünyasında çığır açan ilk oyundan 2 yıl sonra piyasaya sürülen Max Payne 2, Steam’e geri döndü. Dedektif Max Payne’nin macerasını konu alan oyun, 6,30 TL’lik fiyatıyla resmen geçmişten geldi.

Film noir türünün efsanevi temsilcilerinden biri olan Max Payne, ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürüldü. Piyasaya çıkışının ardından türünün en iyi temsilcilerinden biri haline gelen oyunun ikincisi ise 2003 yılında ortaya çıktı.

Birçoğunun nostalji oyunlarından biri olan Max Payne, bir süredir Steam’de satışta yoktu. Satıştan kaldırılan oyun, şaka gibi fiyatıyla platforma geri döndü.

Max Payne 2, nihayet Steam’e geri döndü

Bir polis memuruyken bir anda intikamcıya dönüşen Max Payne’nin maceralarını konu alan oyun, aksiyon sahneleriyle birçok kişinin unutulmaz oyunları arasında yer alıyor.

Max Payne 1 ve 2, eleştirmenlerden olumlu yorumlar almasına ve oyuncular için ayrı bir yere sahip olmasına rağmen ne yazık ki satışlarda başarılı olamadı. Ancak yine de oyun efsane olmayı başardı, hatta 2008 yılında oyunla aynı isimde bir film uyarlaması da yapıldı.

Serinin diğer oyunları oyuncular tarafından ulaşılabilir olmasına rağmen, Max Payne 2’nin satışı yapılmıyordu. Birkaç yıl önce Steam satışlarından kaldırılan oyun serisinin ikincisi, nihayet platforma geri döndü. Çıkışının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen bugün hala birçok oyuncunun hafızasında yer edinen oyun; indirimsiz 18 TL, indirimli ise 6,30 TL’lik fiyatıyla hayranlarını sevindirdi.

Şu anda Steam üzerinde Max Payne 2, 10 Ağustos’a kadar indirimli fiyatıyla henüz edinmemiş olan oyunseverlerin kütüphanesinde yer alabilir.

Max Payne resmi tanıtımı:

Max Payne 2 resmi tanıtımı: